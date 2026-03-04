circle x black
Cerca nel sito
 

Mps, Lovaglio fuori dalla lista: Palermo, Passera e Vivaldi indicati per ruolo Ad

sponsor

Nicola Maione - come anticipato da AdnKronos - figura come candidato alla riconferma nel ruolo di presidente

Mps, Lovaglio fuori dalla lista: Palermo, Passera e Vivaldi indicati per ruolo Ad
04 marzo 2026 | 21.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fuori Luigi Lovaglio, dentro Nicola Maione. Il Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena, dopo una seduta a oltranza iniziata nel pomeriggio e terminata a sera, ha approvato la lista di 20 nomi per il rinnovo della governance. Nicola Maione - come anticipato da AdnKronos - figura come candidato alla riconferma nel ruolo di presidente , mentre tra i possibili nuovi amministratori delegati vengono indicati Corrado Passera, Fabrizio Palermo, Carlo Vivaldi.

A quanto risulta inoltre all'AdnKronos da fonti qualificate, la lista "è frutto delle dinamiche interne al Cda": non a caso oggi il presidente della Fabi, Lando Maria Sileoni, ha fatto riferimento a dinamiche interne all’organo, sottolineando che "molto probabilmente stanno pesando i rapporti personali all’interno della banca. Noi non facciamo tifo per nessuno, per noi l’importante è che Mps resti autonoma".

Intanto, lato Ue, l'istituto di Piazza Salimbeni ha ottenuto dalla Bce il via libera alle modifiche dello statuto. Sempre stando a quanto risulta all'agenzia di stampa, "sui nuovi nomi" della lista "ci sarebbe poi il gradimento della stessa Banca centrale europea", che nei mesi scorsi aveva chiesto una selezione di figure con comprovata esperienza nel settore bancario e finanziario.

Nella lista figurano infatti tre profili candidati al ruolo di Ad, Passera, Palermo e Vivaldi, che per curriculum ed esperienza risponderebbero ai requisiti indicati dalla Bce. La prudenza è comunque d'obbligo.

La parola passa ora all’Assemblea, che dovrà esprimere il proprio gradimento attraverso la doppia votazione prevista dalla legge. Solo al termine di questo percorso si conoscerà quale sarà la nuova governance dell’istituto senese. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mps Lovaglio lista Palermo passera Vivaldi
Vedi anche
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza