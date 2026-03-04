Fuori Luigi Lovaglio, dentro Nicola Maione. Il Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena, dopo una seduta a oltranza iniziata nel pomeriggio e terminata a sera, ha approvato la lista di 20 nomi per il rinnovo della governance. Nicola Maione - come anticipato da AdnKronos - figura come candidato alla riconferma nel ruolo di presidente , mentre tra i possibili nuovi amministratori delegati vengono indicati Corrado Passera, Fabrizio Palermo, Carlo Vivaldi.

A quanto risulta inoltre all'AdnKronos da fonti qualificate, la lista "è frutto delle dinamiche interne al Cda": non a caso oggi il presidente della Fabi, Lando Maria Sileoni, ha fatto riferimento a dinamiche interne all’organo, sottolineando che "molto probabilmente stanno pesando i rapporti personali all’interno della banca. Noi non facciamo tifo per nessuno, per noi l’importante è che Mps resti autonoma".

Intanto, lato Ue, l'istituto di Piazza Salimbeni ha ottenuto dalla Bce il via libera alle modifiche dello statuto. Sempre stando a quanto risulta all'agenzia di stampa, "sui nuovi nomi" della lista "ci sarebbe poi il gradimento della stessa Banca centrale europea", che nei mesi scorsi aveva chiesto una selezione di figure con comprovata esperienza nel settore bancario e finanziario.

Nella lista figurano infatti tre profili candidati al ruolo di Ad, Passera, Palermo e Vivaldi, che per curriculum ed esperienza risponderebbero ai requisiti indicati dalla Bce. La prudenza è comunque d'obbligo.

La parola passa ora all’Assemblea, che dovrà esprimere il proprio gradimento attraverso la doppia votazione prevista dalla legge. Solo al termine di questo percorso si conoscerà quale sarà la nuova governance dell’istituto senese. (di Andrea Persili)