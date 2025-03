"Abbiamo deciso e voteremo: supportiamo l'operazione, ci sembra corretta, intelligente e i numeri parlano chiaro". Così Davide Serra, fondatore e azionista di Algebris (che è azionista in Mps), a margine del convegno annuale di Aifi a Milano, a proposito dell'aumento di capitale a servizio dell'Ops su Mediobanca.

"Noi siamo azionisti di Montepaschi e facciamo il nostro lavoro", sottolinea. "E' un insulto delegare il diritto di voto a qualcun altro", evidenzia "Non abbiamo mai ascoltato nessuna agenzia di rating al mondo: non hanno mai visto l'azienda, non sanno di cosa parlano", conclude.