L'Opec taglia al ribasso la stima di crescita della domanda petrolifera globale per il 2025 a 1,3 milioni di barili al giorno su base annua rispetto a 1,4 mln stimato in precedenza. Questa revisione della stima è legata ai dati del primo trimestre del 2025 e all'impatto atteso dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump. Nell'area dell'Ocse la domanda di petrolio dovrebbe crescere di 0,04 mb/d, mentre la domanda non Ocse dovrebbe espandersi di quasi 1,1 mb/d.

Le quotazioni di oggi, lunedì 14 aprile vedono il prezzo del Wti a circa 62,61 dollari al barile e il Brent a circa 65,67 dollari al barile