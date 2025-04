"Lo pensano tutti quando entrano nel bosco, dipende come escono". Con questa frase, il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, ha risposto all'associazione "Insieme per la Popolare", che rappresenta oltre 4.000 soci della Banca Popolare di Sondrio. Il botta e risposta si è acceso dopo che l’associazione aveva rivendicato l’indipendenza dell’istituto bancario valtellinese, affermando: "Qui nessuno ha paura dei lupi e la Popolare di Sondrio si muove tranquillamente nel bosco anche da sola, come ha fatto con successo finora".

La risposta di Cimbri, dal tono sibillino, sembra alludere ai rischi che corre una banca indipendente in un contesto finanziario sempre più competitivo. In precedenza, lo stesso Cimbri aveva sottolineato la necessità di adattarsi ai mutamenti del mercato: "Bisogna cercare di aiutare una parte a capire che il mondo cambia, evolve. Da soli in un bosco di lupi non si riesce a rimanere: se lo si fa da soli, lo sposo lo si sceglie, altrimenti si viene scelti".