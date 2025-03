Banca Popolare di Sondrio alza l’asticella. Nel nuovo Piano 2025-2027 punta a rafforzare i risultati record del 2024, nonostante il calo dei tassi di interesse. L’obiettivo è chiaro: raggiungere un utile netto cumulato di 1,8 miliardi di euro nel triennio. Al 2027, l’utile netto previsto è di 583 milioni.

Gli obiettivi: il Roe sopra il 14%, confermando la capacità di generare valore per gli azionisti. In linea con questa strategia, punta a distribuire 1,5 miliardi di euro di dividendi nel triennio, il doppio rispetto agli ultimi tre anni. Il payout ratio sale all’85% dal 2025 e resta stabile fino al 2027, in forte crescita rispetto al 63% del 2024.

Sul fronte patrimoniale, la solidità resta una priorità. Il CET1 ratio si mantiene sopra il 14%, garantendo stabilità e resilienza. Il margine di interesse è previsto stabile a 1 miliardo di euro nel 2027, rispetto agli 1,1 miliardi del 2024, nonostante il contesto di tassi in calo. Le commissioni nette si attende crescano fino a 505 milioni di euro, con un tasso annuo composto (Cagr) del 5,1%, spinte dall’espansione della raccolta indiretta.

La banca accelera anche nei segmenti Wealth Management e Bancassurance. I crediti netti alla clientela si prevede salgano a 38,6 miliardi di euro nel 2027, con un Cagr del 3,3%. Il risparmio gestito e assicurativo raggiunge i 14,4 miliardi, con una crescita annua dell’11%.

“La crescita stand alone ci permette di mantenere la nostra identità e i valori culturali. Il nostro personale, con dedizione e competenza, accompagna i clienti con soluzioni personalizzate e sofisticate”, dichiara l’amministratore delegato Mario Alberto Pedranzini. “Forti della nostra autonomia e credibilità, ci poniamo obiettivi ancora più ambiziosi per il triennio 2025-2027. 'Our Way Forward', 'Avanti a modo nostro', è il motto che ci guida per essere una banca sempre più resiliente, solida e vicina ai clienti”, conclude. (di Andrea Persili)