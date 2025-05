Banca Popolare di Sondrio ha scritto alla Consob per denunciare "le carenze informative e l’incompletezza del comunicato diffuso da Bper nella serata del 28 maggio 2025" riguardo l'autorizzazione della Bce sull'Ops e chiede "un supplemento di trasparenza da assolvere mediante pubblicazione integrale sul sito di Bper delle Autorizzazioni Bce o, in subordine, delle informazioni complete e puntuali riguardanti le raccomandazioni operative e gli obblighi di rendicontazione contenuti nelle Autorizzazioni Bce". Lo apprende Adnkronos da fonti finanziarie a conoscenza del dossier.

Bper ha informato che in data 28 maggio 2025 la Banca Centrale Europea ha rilasciato l’autorizzazione per l’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Bp Sondrio, nonché per l’acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo in Banca della Nuova Terra nonché l’autorizzazione per l’acquisto, da parte di Bper di partecipazioni dirette e indirette che, complessivamente, superano il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario di Bper. Nel Comunicato Bper poi dà atto che “i procedimenti autorizzativi avviati presso la Banca Centrale Europea si sono tutti positivamente conclusi” e che, con riferimento all’ultima delle autorizzazioni di settore, il “procedimento istruttorio presso la Banca d’Italia connesso all’autorizzazione regolamentare prevista dalla normativa vigente sta proseguendo nei termini di legge”

Secondo quanto si apprende Banca Popolare di Sondrio nella lettera ha sottolineato che "relegata in una nota a piè pagina, in posizione ben nascosta, Bper segnala che, nel provvedimento autorizzativo, la Bce ha impartito raccomandazioni operative e previsto obblighi di rendicontazione nei confronti della Banca Centrale Europea nello scenario in cui ad esito dell’Offerta Bper dovesse giungere ad acquisire il “controllo su Bp Sondrio e sul relativo Gruppo”. Secondo quanto si apprende ancora Popolare di Sondrio ha scritto che "la nota è vaga e generica e non contiene le informazioni necessarie per comprendere il contenuto e la portata delle prescrizioni imposte dalla Bce, aspetti, questi, che sono certamente rilevanti tenuto anche conto che l’operazione è stata presentata da Bper come un’operazione di natura industriale finalizzata all’integrazione tra le due banche".

A quanto si apprende "nonostante il carattere evasivo della nota da essa si evince che la Bce, come è in sua facoltà, ha prescritto raccomandazioni e obblighi. Come noto, infatti, in base alle disposizioni di vigilanza in materia di acquisizione di partecipazioni qualificate e/o di controllo, il provvedimento di autorizzazione può “prevedere determinati obblighi o condizioni a carico del candidato acquirente, eventualmente formalizzando nel provvedimento specifiche dichiarazioni di impegno rilasciate dal candidato acquirente”. La nota -a quanto si apprende ancora dalla lettera- "non contiene una puntuale indicazione di quali siano i profili operativi a cui si riferiscono le raccomandazioni impartite, né di quale sia la portata e il perimetro degli obblighi di reporting. Inoltre, la nota non chiarisce se le azioni che Bper deve intraprendere riguardino l'offertente o Banca Popolare di Sondrio".