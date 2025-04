Milano e il Salone del Mobile 2025, in programma dall’8 al 13 aprile a Rho Fiera Milano: l’indotto è di 278 milioni di euro. Il 73% del totale, con un incremento del 5,8% sul 2024, è grazie alla spesa turistica degli stranieri con 202,1 milioni di euro, mentre è di 75,9 milioni di euro, in calo del 9,7%, la quota di spesa degli italiani. Lo stima il centro studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, su dati Banca d’Italia, Salone del Mobile, Aefi, EuroFair Statistics.

L’incremento complessivo dell’indotto è dell’1,1% sul 2024 ed anche i visitatori al Salone sono stimati in crescita dell’1,1%: 320.870 per il 64,1% italiani e il 35,9% stranieri. La spesa turistica pro capite è di 275,5 euro. Nell’indotto per il Salone del Mobile 2025 l’alloggio, con oltre il 41,4%, è la voce di spesa più importante seguita dalla ristorazione (30,4%), dallo shopping (23,6%) e dal costo dei biglietti (4,6%).

"Il Salone del Mobile, con i tanti eventi diffusi del Fuorisalone, si conferma tra principali poli attrattivi di Milano -commenta Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza-. Quest’anno, nonostante le tensioni internazionali, la stima dell’indotto della manifestazione è ancora in leggera crescita grazie soprattutto alla capacità di spesa dei visitatori stranieri. In calo, invece, la spesa turistica italiana penalizzata dalla fase di incertezza della nostra economia".