Si alza il sipario su uno degli appuntamenti più attesi del mercato dell'arte in Italia: la Evening Sale di Arte Moderna e Contemporanea organizzata da Sotheby's a Milano. L'asta, in programma mercoledì 28 maggio presso le sale di Palazzo Serbelloni, promette di essere un evento di grande richiamo per collezionisti e appassionati, grazie a una selezione di circa 93 lotti – oltre 80 dei quali mai apparsi prima sul mercato – firmati da alcuni tra i più grandi artisti del Novecento italiano e internazionale.

"Le opere proposte riflettono lo spirito di Milano, una città che fonde tradizione e innovazione", afferma Marta Giani, Head of Contemporary Art di Sotheby’s Milano. Il capoluogo lombardo si conferma così fulcro culturale europeo, ospitando una vendita che riunisce nomi di rilievo come Lucio Fontana, Giorgio de Chirico, Piero Manzoni, Andy Warhol, Alighiero Boetti, Georg Baselitz, Niki de Saint Phalle e Jean Dubuffet, in un dialogo tra correnti, epoche e visioni artistiche.

Tra i lotti di punta spicca "Concetto Spaziale, Attese" (1968) di Lucio Fontana, un'opera iconica con stima tra 1.6 e 1.8 milioni di euro, la più alta in Italia per l’artista dal 2016. Fontana è protagonista assoluto della serata con sei opere in asta, inclusi rari esemplari su tela rosa e nera. Non meno significativa la presenza di "Achrome" (1958-59) di Piero Manzoni, stimata 400.000–600.000 euro: un'opera emblematica della sua rivoluzione estetica, che rifiuta colore e narrazione in favore della pura materia. E ancora, il dipinto "Tempio in una stanza" (1927) di Giorgio de Chirico – stimato tra 350.000 e 450.000 euro – prosegue l’ascesa dell’artista dopo il record milanese di novembre 2024, quando Mobili in una valle superò i 1.9 milioni di euro. A rappresentare la scena internazionale, l’asta presenta "Diamond Dust Shoes" (1980) di Andy Warhol, una brillante sintesi tra arte e moda (70.000–80.000 euro), e "Schönes Porträt 4" (1987–88) del tedesco Georg Baselitz, espressione potente del Neo-Espressionismo con stima fino a 300.000 euro.

Un elemento distintivo dell’asta è la provenienza delle opere da tre collezioni private italiane d’eccezione. “Celebriamo l'arte del collezionismo visionario,” commenta ancora Giani. Le tre raccolte – molto diverse per spirito e scelte - convergono nella volontà di promuovere l’avanguardia, sia italiana che internazionale. Una collezione esplora i movimenti globali e la Pop Art, mentre le altre due rivisitano in chiave personale e sofisticata l’eredità visiva italiana.

"Questa stagione abbiamo unito maestri italiani a opere significative di artisti internazionali - sottolinea Lorenzo Rebecchini, Managing Director di Sotheby’s Italia - La nostra presenza in Italia è radicata e solida. Portiamo sul mercato opere d’arte che sappiamo essere ricercate dai nostri collezionisti, sia in Italia che all’estero".