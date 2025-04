La Commissione Europea ha chiesto chiarimenti al governo italiano sul ventilato possibile utilizzo del 'golden power' per fermare alcune acquisizioni bancarie. Lo conferma il portavoce dell'esecutivo Ue Olof Gill rispondendo, a Bruxelles, in merito alle indiscrezioni, pubblicate nei giorni scorsi dal quotidiano Libero, su una lettera della Dg Fisma a proposito del possibile uso del golden power per fermare l'Ops di Unicredit su Banco Bpm.

"Possiamo confermare - afferma - che la Commissione ha richiesto alle autorità italiane maggiori informazioni sulla possibile applicazione della cosiddetta legislazione sul golden power. Ciò riguarda le acquisizioni bancarie che potrebbero aver luogo in Italia. Questa procedura è chiamata Eu Pilot: noi alla Commissione abbiamo applicato il dialogo Eu Pilot ogni volta che riteniamo utile avere una discussione informale in modo più strutturato con gli Stati membri su potenziali questioni relative alla conformità al diritto dell'Ue".

Gill non ha specificato se la lettera riguardi anche altre operazioni di M&A nel settore bancario in corso in Italia. "Non forniamo dettagli sulle comunicazioni tra la Commissione e gli Stati membri. Non entriamo in ulteriori dettagli, anche per motivi di riservatezza".