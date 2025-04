"Trasferire la sede legale a Milano? La sede legale è a Bologna e al momento non abbiamo pensato di spostarla". Così il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, a margine della presentazione del libro a Milano dedicato alla costruzione della Unipol Tower. "Volevamo fare una cosa esteticamente bella che restasse impressa", sottolinea Cimbri.

"In Italia - evidenzia - abbiamo bisogno di cose belle: un conto sono i monumenti del passato, ma non possiamo appaltare solo agli stranieri le cose innovative". Cimbri sottolinea di voler "lasciare qualcosa di bello all'Italia che verrà. In Italia ci muoviamo tra miliardi di vincoli, è difficile fare cose buone, però con applicazione e volontà anche in Italia si possono fare strutture ed edifici belli, moderni, funzionali, ecosostenibili".