La compagnia aerea britannica Virgin Atlantic è tornata alla redditività per la prima volta dal 2016, grazie a un aumento del numero di passeggeri. La compagnia aerea ha registrato un utile prima delle imposte e delle voci straordinarie di 20 milioni di sterline (25,8 milioni di dollari) lo scorso anno. Ciò si confronta con una perdita di 139 milioni di sterline nel 2023. La compagnia ha dichiarato di aver realizzato ricavi record di 3,3 miliardi di sterline nel 2024 (in aumento di 183 milioni di sterline rispetto al 2023) alimentati da un aumento del 7,6% del numero di passeggeri. Ha attribuito ciò alla continua domanda di viaggi d'affari e di piacere premium. Virgin Atlantic ha dichiarato di aver saldato 500 milioni di sterline di debiti contratti durante la pandemia di coronavirus.

Shai Weiss, amministratore delegato di Virgin Atlantic, ha affermato: "La nostra performance nel 2024 ha segnato un grande passo avanti nella nostra missione di diventare la compagnia di viaggi più amata e sostenibile e redditizia, con ricavi record e utile operativo raggiunti nel nostro 40° anno. "Siamo tornati alla redditività per la prima volta dopo la pandemia, abbiamo ripagato una grossa fetta di debiti e affrontato sfide operative adottando misure decisive". Ha aggiunto: "Il 2024 è stato un punto di svolta per Virgin Atlantic e il culmine della nostra trasformazione. "Abbiamo un piano in atto per il 2025, con molto da aspettarci, tra cui una nuova app, nuove rotte per Toronto, Riyadh e Cancun, una nuova clubhouse a Los Angeles e una maggiore stabilità per le nostre operazioni".