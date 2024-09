Fondo vittime amianto, interrogazione Serracchiani (Pd)

Interrogazione a risposta scritta sul Fondo per le vittime dell’amianto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze a prima firma dell’onorevole Serracchiani (Pd). In particolare, si chiede: come si giustifichi una misura che fa gravare sulla fiscalità generale i costi dei risarcimenti posti in capo a una società da pronunciamenti giurisdizionali e verbali di conciliazione, in conseguenza di gravi violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; quali siano i dati della gestione del fondo di cui in premessa relativi ai primi esercizi.

Per approfondire: https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-02825&ramo=C&leg=19