Gioco online: nasce Syngame, dall’accordo tra Microgame e Betpassion

Microgame, service provider leader nel settore del gioco online con il suo brand Puntoscommesse, e Playmatika, con il suo brand Betpassion, danno ufficialmente vita a Syngame S.p.A. È stata costituita la nuova società, frutto dell’alleanza tra i due provider, che ha già presentato la propria candidatura per il nuovo bando ADM per le concessioni del Gioco a Distanza.

Syngame nasce come un progetto aperto e cooperativo, ideato per diventare un punto di riferimento italiano nel settore del gaming online. Daniele Lombardo, proprietario Playmatika e Consigliere di Amministrazione di Syngame, ha dichiarato: “Quello che inizialmente sembrava un punto di arrivo, oggi diventa un nuovo inizio. Syngame nasce dalla volontà di coniugare l’esperienza di Betpassion con la solidità tecnologica di Microgame, aprendo nuove prospettive di sviluppo anche per altri operatori”.

“Syngame è la risposta industriale a un contesto che richiede innovazione e visione” – ha aggiunto Marco Castaldo, CEO di Microgame e Presidente di Syngame – “Il nostro obiettivo è anticipare il cambiamento del modello multicanale italiano e offrire, con Syngame, un progetto scalabile, tecnologicamente avanzato e sostenibile. Una combinazione rara tra know-how commerciale e capacità di sviluppo in house”.

Syngame nasce così con l’obiettivo di fare sistema, valorizzando la complementarità dei due fondatori ed offrendo una piattaforma ideale per l’aggregazione di altri operatori. Con una visione chiara: creare un polo italiano, indipendente e competitivo, per il nuovo scenario del gioco legale online.