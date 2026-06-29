Mondiali 2026, Canada agli ottavi: la vittoria era quotata 1,68

Missione compiuta per il Canada, che supera il Sudafrica 1-0 e conquista gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 grazie alla rete realizzata da Stephen Eustáquio al 92'. Un risultato che conferma quasi integralmente il quadro delineato alla vigilia dagli operatori delle scommesse.

Il segno 2 rappresentava infatti l'esito più probabile della sfida, con una quota di 1,68, mentre il successo del Sudafrica era offerto a 6,00 e il pareggio a 3,60. Anche il mercato relativo al passaggio del turno premiava nettamente il Canada, quotato 1,28 contro il 3,55 degli africani.

La partita ha rispettato anche altre previsioni della lavagna. Lo 0-1 finale era proposto a 5,40, l'Under 2,5 a 1,62 e il No Gol a 1,68, tutti esiti che si sono verificati al termine dell'incontro.

L'unica sorpresa è arrivata dal protagonista del match. Se Jonathan David era considerato il marcatore più probabile, con una quota di 2,70, è stato invece Stephen Eustáquio a decidere l'incontro con una rete che valeva 9,40.

Per il Canada il cammino mondiale prosegue ora verso gli ottavi di finale, dove affronterà la vincente del confronto tra Olanda e Marocco, in programma oggi. Entrambe le nazionali sono chiamate a conquistare un posto tra le migliori sedici del torneo e a contendersi la sfida contro i canadesi nel turno successivo.