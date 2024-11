MotoGP, Martin e Bagnaia all’ultimo valzer della stagione: l’italiano favorito a Barcellona

Il Gran Premio di Barcellona, in programma questo weekend, sarà l'ultimo e decisivo capitolo del Motomondiale, spostato nella bellissima "capitale" della Catalogna dopo l'alluvione che ha colpito Valencia. In palio c’è il titolo tra Jorge Martin, in testa con 485 punti, e Francesco Bagnaia, a 461 punti, in un duello che ha acceso la stagione. Con appena 24 punti di differenza, le possibilità di vittoria pendono leggermente a favore dello spagnolo, a cui potrebbe bastare vincere la Sprint Race per assicurarsi il titolo. Nulla è ancora deciso, però, perché Pecco non ha mai perso la testa nei momenti decisivi.

Bagnaia ha una sfida complessa davanti a sé, specialmente perché il circuito di Montmelò in passato non gli ha mai portato fortuna: l'italiano ha infatti collezionato diverse delusioni qui, dai ritiri in Moto3 fino agli sfortunati episodi della MotoGP, tra cui il noto incidente del 2022. Nonostante questo per le quote è il favorito con 1.85 rispetto al 3.50 di Martin. Il pilota torinese è pronto a dare tutto: "Ci piace perché è più difficile di quanto pensi. Pronti per il gran finale", ha dichiarato sui suoi canali social, dimostrando ancora una volta la sua determinazione a non arrendersi facilmente.

La rivalità tra Martin e Bagnaia va oltre le semplici capacità tecniche. Stessa moto, stesso talento. A fare la differenza, però, sarà il coraggio. La sfida finale promette scintille, poiché entrambi si giocano non solo il titolo ma anche

un posto nella storia della MotoGP. In molti si aspettano un Bagnaia aggressivo, consapevole di dover vincere per sperare in un ribaltone, mentre Martin può affidarsi alla sua costanza e sicurezza per difendere la leadership e diventare per la prima volta campione.