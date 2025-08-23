Premier League, il City mette alla prova il Tottenham

Il secondo turno non offre respiro: sabato alle 13:30 va in scena Manchester City-Tottenham, una sfida che gli scommettitori indicano come ad alta intensità e con i Citizens favoriti. Secondo i bookmaker, la squadra di Guardiola ha buone possibilità di imporsi, ma gli Spurs restano un avversario insidioso, con attaccanti in grado di impensierire qualsiasi difesa.
Alle 16:00 toccherà a Burnley-Sunderland, un confronto tra neopromosse che promette equilibrio. I pronostici segnalano un match tattico, con pochi gol previsti e un Under 2.5 più probabile rispetto a un risultato ad alta quota di reti. Il Burnley è considerato leggermente più esperto, ma il Sunderland – forte della condizione mostrata nella gara d’esordio – potrebbe ancora una volta sovvertire le attese.
Il weekend, che si chiuderà con il posticipo Newcastle-Liverpool, potrebbe già dare i primi segnali sul peso delle gerarchie in Premier League e sull’effettiva tenuta delle outsider.