Scommesse sportive, la mappa di agenzie e corner in Italia

Con l’avvicinarsi del riordino del gioco fisico e della conseguente gara per l’assegnazione dei nuovi diritti sulle scommesse sportive, emerge un quadro estremamente chiaro sulla struttura attuale del mercato italiano. Una fotografia dettagliata arriva dall’elaborazione realizzata da Agimeg sui dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che analizza distribuzione territoriale, peso dei brand e concentrazione per gruppi industriali.

Secondo l’analisi di Agimeg, in Italia risultano attualmente 9.773 punti scommesse attivi, suddivisi in 5.659 agenzie e 4.114 corner. Un numero che rappresenta la base di partenza della prossima gara, nella quale verranno messi all’asta 10.000 diritti, assegnati a blocchi e senza distinzione tra agenzie e corner.

Dal punto di vista geografico, il mercato appare fortemente concentrato. A guidare la classifica è la Campania, che si conferma la regione con la maggiore presenza di punti scommesse. Qui operano oltre 1.400 agenzie e 744 corner, per un totale di 2.147 punti , pari a circa il 22% dei diritti complessivi. In pratica, quasi un punto scommesse su quattro in Italia è localizzato in Campania.

Al secondo posto si colloca la Lombardia, ma con un distacco significativo. La regione conta 1.321 punti complessivi, frutto di 550 agenzie e 771 corner, che rappresentano il 13,5% del totale nazionale, come emerge dall’elaborazione Agimeg su dati ADM. Sul terzo gradino del podio si trova la Sicilia, con 744 agenzie e 366 corner, per una quota pari all’11,4% dei punti scommesse italiani.

Seguono Puglia e Lazio, entrambe con una presenza a doppia cifra percentuale. In Puglia si concentra il 10,1% dei diritti, mentre il Lazio si distingue per un numero più elevato di agenzie (633) ma un numero inferiore di corner (326). Complessivamente, le prime cinque regioni raccolgono circa il 67% dell’intera rete nazionale, ovvero due terzi dei punti scommesse presenti sul territorio.

All’estremo opposto, l’analisi Agimeg segnala quattro regioni con meno di 100 punti complessivi: Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Molise. Per la Valle d’Aosta, al momento della rilevazione ADM, non risultano disponibili dati ufficiali.

Accanto alla dimensione territoriale, l’elaborazione Agimeg mette in evidenza una forte concentrazione anche sul piano dei brand. A guidare il mercato è Goldbet Better Organization Italy (GBO Italy), che conta quasi 3.000 punti tra agenzie e corner e detiene oltre il 30% dei diritti attivi. Un dato che rende GBO il brand leader assoluto nel panorama delle scommesse sportive in Italia.

Alle sue spalle si collocano due marchi del gruppo Flutter. Snaitech dispone di 1.940 diritti, mentre Sisal segue con 1.534 punti. In quarta posizione si trova Eurobet, con 1.050 punti scommesse, mentre al quinto posto figura Planetwin365, brand del Gruppo Lottomatica, che supera la soglia dei 1.000 diritti.

Questi cinque brand concentrano da soli circa l’87% dell’intero mercato , lasciando agli altri operatori una quota residuale.

Se si guarda invece alla suddivisione per gruppi industriali, il quadro appare ancora più concentrato. Secondo i dati ADM elaborati da Agimeg, il Gruppo Lottomatica detiene circa 4.000 diritti complessivi, tra agenzie e corner, pari a oltre il 40% dei punti scommesse presenti in Italia.

Subito dietro si colloca il Gruppo Flutter, con 3.474 diritti attivi e una quota di mercato del 35,5%. Insieme, Lottomatica e Flutter controllano oltre tre quarti dell’intera rete nazionale, un dato che spiega l’attenzione con cui entrambi i gruppi guardano alla prossima gara, pur nei limiti di partecipazione previsti dal bando.

Più distaccata la terza posizione, occupata da Eurobet, che concentra il 10,7% dei diritti, mentre al quarto posto figura il Gruppo Novomatic. Secondo quanto raccolto da Agimeg, Novomatic punterebbe a rafforzare in modo significativo la propria presenza nella fase di rinnovo delle concessioni.

Tra le variabili più interessanti della gara, infine, spicca la possibile partecipazione di Stanleybet . Secondo rumors raccolti da Agimeg, il gruppo potrebbe prendere parte per la prima volta a una gara di questo tipo, rappresentando una delle principali incognite e un potenziale outsider capace di incidere sull’assetto finale dei diritti.