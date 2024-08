Serie A, esordio alle porte: la prima giornata è tra due settimane

Sabato, domenica e lunedì, il solito spezzatino a cui, purtroppo, i tanti appassionati di calcio, sono abituati a sopportare. È così che comincia il campionato di serie A: le prime due, sabato 17 alle ore 18.30, e l’ultima sarà lunedì sera alle 20.45.

Il Genoa ospiterà i campioni in carica dell’Inter, che sono favoriti per un esordio vittorioso: a 1.60, la quota. Il pareggio, invece, 3.95, mentre la vittoria dei rossoblù è quotata alta, a 5.40. In contemporanea, ritorna un classico del calcio italiano, quello tra Parma e Fiorentina: si prospetta una partita equilibrata, con la vittoria della Viola quotata a 2.20, pareggio a 3.40, invece è bancata a 3.10 la vittoria per i padroni di casa.

Sabato sera, invece, il Milan è favorito col Torino: vittoria dei rossoneri a 1.72, mentre il pareggio a 3.65, infine il colpo in trasferta dei granata vale 4.60. Quota interessante la vittoria del Monza ad Empoli: vale 3 volte la posta, mentre i toscani sono quotati a 2.40; pareggio, a 3.15.

Le partite di domenica iniziano alle 18.30 a Bologna e Verona, che ospitano rispettivamente Udinese e Napoli. Il Bologna, all’esordio per Italiano in panchina, è favorito a 1.85, mentre i friuliani sono bancati a 4.40. Pareggio interessante a 3.35. Al Bentegodi, è favorito il Napoli, a 1.92, quota alta per i padroni di casa, a 3.85, infine il pareggio è dato a 3.50.

Domenica sera, scendono in campo le due romane: la Lazio ospita il Venezia, e la Roma vola a Cagliari. I biancocelesti favoriti (quotati a 1.47) contro i lagunari (6.40). Pareggio alto, a 4.30. Gli isolani hanno un esordio difficile: la loro vittoria è pronosticata a 3.75, a differenza di quella degli ospiti, 1.92. Pareggio a 3.50.

Penultima sfida della prima giornata è quella fra Lecce ed Atalanta: i pugliesi sono pronosticati a 4, mentre il pareggio a 3.60. Vittoria degli orobici a 1.85. Chiude la prima giornata il doppio esordio fra Fabregas e Thiago Motta: il Como approda allo Juventus Stadium, ed il colpaccio in trasferta è quotato a 8.80. Vittoria dei padroni di casa a 1.32, il pareggio, infine, è bancato a 4.90.