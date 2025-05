Serie A, Napoli-Inter tutto in una notte. Per la Champions la Juve ha il destino nelle proprie mani

La penultima giornata di Serie A ha regalato emozioni a non finire, tra sorpassi virtuali, ribaltoni sfiorati e una classifica che è rimasta in bilico fino al fischio finale. Il Napoli, pur fermato sul pareggio a Parma, resta padrone del proprio destino nella corsa scudetto. Il punto conquistato al Tardini (0-0) ha comunque permesso agli uomini di Conte di mantenere la vetta, grazie al contemporaneo pareggio dell’Inter contro la Lazio a San Siro. Un 2-2 intenso, che ha visto i nerazzurri condurre per lunghi tratti e vedendosi raggiunta due volte. A 90 minuti dalla fine, dunque, tutto è ancora aperto, ma gli azzurri hanno il vantaggio del fattore campo e della classifica.

Con 79 punti, il Napoli affronterà, il prossimo weekend, al “Maradona” un Cagliari già salvo e senza particolari pressioni, mentre l’Inter, a una lunghezza di distanza (78), sarà di scena a Como, squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato ma che potrebbe comunque voler chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico. Le quote dei bookmaker parlano chiaro: il tricolore sembra vicino a tornare sotto il Vesuvio, con gli azzurri quotati a 1.08, mentre il successo finale dei nerazzurri è valutato 7.50, segno di una rimonta ritenuta possibile ma altamente improbabile.

Dietro, la lotta per l’ultimo posto disponibile per la prossima Champions League infiamma la classifica. La Juventus ha fatto il suo dovere superando l’Udinese allo Stadium per 2-0, consolidando il quarto posto. Decisive le reti di Nico Gonzalez e Vlahovic, in un match che ha mostrato una squadra compatta e determinata. I bianconeri ora guardano con maggiore fiducia all’ultima giornata, forti dei loro 67 punti. Alle loro spalle, però, la Roma non molla: i giallorossi hanno battuto il Milan con un perentorio 3-1 all’Olimpico, rimanendo a -1 dalla Vecchia Signora e mantenendo vive le speranze.

A complicare la rincorsa dei capitolini ci pensa il calendario, ma anche le quote: la Juve è data favorita per il quarto posto a 1.25, mentre la Roma di Ranieri insegue a 3.50. Molto più staccata la Lazio, fermata a Milano e ora quotata a 16.00 per un’impresa che avrebbe del clamoroso. Tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti: tra verdetti quasi scritti e sogni ancora accesi, il campionato italiano si prepara a un finale da brividi.