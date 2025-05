Serie A, stecca il Napoli e l’Inter accorcia in vetta

Il campionato di Serie A si prepara a vivere un finale di stagione infuocato, con tutti i verdetti ancora da scrivere a due giornate dalla fine. La corsa al titolo si è improvvisamente riaccesa complice il mezzo passo falso del Napoli, fermato sul 2-2 al “Maradona” da un Genoa già salvo ma tutt’altro che arrendevole. Un pareggio che pesa, perché consente all’Inter di accorciare pericolosamente il distacco in classifica: il successo per 2-0 contro il Torino ha portato i nerazzurri a un solo punto dagli azzurri, alimentando le speranze scudetto dei tifosi interisti e aprendo ufficialmente un finale di stagione che potrebbe regalare un clamoroso ribaltone.

I bookmaker continuano a ritenere il Napoli il principale candidato al titolo, con la quota per il trionfo degli uomini di Conte fissata a 1.12. Un valore influenzato anche da un calendario che sembra sorridere alla capolista: nelle ultime due giornate, infatti, gli azzurri affronteranno Parma e Cagliari. Decisamente più complesso il cammino dell’Inter, la cui quota scudetto è proposta a 6.00. La squadra di Inzaghi dovrà prima sfidare la Lazio a San Siro, poi affrontare il Como in trasferta. Proprio la difficoltà del calendario contribuisce a tenere alta la quota per un eventuale sorpasso nerazzurro.

Resta poi sullo sfondo una possibilità suggestiva: uno spareggio per il titolo. Un’ipotesi che si concretizzerebbe qualora Napoli e Inter chiudessero il campionato a pari punti in vetta. Al momento, la quota per questo scenario è proposta a 9.00, un segnale che i bookmaker non lo ritengono del tutto improbabile. La Lega Serie A ha già stabilito che, in caso di arrivo a pari punti per il primo posto, si giocherà una finale secca per assegnare lo scudetto.

Secondo le quote attuali, è la Juventus la favorita per chiudere tra le prime quattro: i bianconeri sono bancati a 1.65, nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo. Subito dietro si piazza la Roma, con una quota di 3.00, mentre per la Lazio le possibilità si riducono sensibilmente, con i bookmaker che la offrono a 7.50. Il Bologna, protagonista di una stagione straordinaria, ora sembra aver perso il passo: la quota per la qualificazione Champions dei rossoblù è salita a 16.00. Ancora più lontane le speranze per la Fiorentina, offerta a 25.00, e per il Milan, ormai fuori dai radar a quota 66.00.

Capitolo salvezza: la situazione in coda alla classifica è altrettanto tesa. La vittoria dell’Empoli contro il Parma ha complicato la situazione per i ducali, risucchiati in una zona a rischio, soprattutto in attesa del risultato del Venezia, impegnato nel posticipo del lunedì sera. Un successo dei lagunari riaprirebbe completamente il discorso retrocessione, rendendo decisive le ultime due giornate anche in fondo alla classifica.

Le quote attuali per la retrocessione vedono Lecce e Venezia come le squadre maggiormente indiziate a salutare la massima serie: entrambe sono bancate a 1.20, anche in virtù di un calendario tutt’altro che agevole. Sale invece l’Empoli, ora a 2.50, mentre il Parma è offerto a 16.00, nonostante debba affrontare nelle ultime due gare Napoli e Atalanta, avversarie di altissimo livello e ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. Chi sembra invece aver messo al sicuro la propria posizione è il Verona, il cui pareggio nell’ultimo turno ha permesso di respirare: la quota retrocessione dei veneti è salita a 33.00. A due giornate dal termine, la Serie A si presenta dunque più viva che mai, con tutte le principali battaglie - per il titolo, per l’Europa e per la permanenza in categoria - ancora apertissime. Un finale incandescente che promette emozioni fino all’ultimo minuto.