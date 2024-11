New Jersey, indovina tutti e 5 i numeri e vince 1,3 milioni di dollari

L'estrazione della lotteria del New Jersey di domenica scorsa ha portato parecchia fortuna ad un giocatore della contea di Hudson che si è portato a casa il jackpot Jersey Cash 5 da 1,3 milioni di dollari. Ecco i cinque numeri estratti: 01 - 05 - 24 - 33 - 43 con Xtra 2 e Bullseye 24.

Il biglietto è stato venduto precisamente al New Bergen Liquor in Kearny Avenue a Kearny (Hudson County). Al rivenditore spetterà un bonus di 2.000 dollari per la vendita del biglietto vincente. Jersey Cash 5 è un gioco che fa parte della lotteria del New Jersey con le estrazioni che si tengono ogni giorno. Bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 45, cui si può aggiungere anche l'Xtra che permette di aumentare i premi con jackpot fino a 5 volte. Prevista un'ulteriore possibilità di vincita con il Bullseye.