PVR, pronta la determina dell'Albo dei Punti Vendita Ricariche

Tutto pronto per l'Albo dei Punti Vendita Ricariche, si aspetta solo la pubblicazione. Come appreso da Agimeg da fonti istituzionali, ADM ha pronto il testo del decreto che finirà il suo iter con la firma del Direttore Generale Roberto Alesse. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a breve pubblicherà la Determina Direttoriale con la quale entrerà in vigore l'Albo. In fase di sviluppo il sistema per la registrazione all'Albo che dovrebbe essere operativo a fine mese. La registrazione all'Albo avverrà esclusivamente in modalità telematica e prevederà una quota d'iscrizione di 100 euro all'anno.

Potranno iscriversi i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86/88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari. Sui 50.000 Punti Vendita Ricariche esistenti l'Albo ne dovrebbe comprendere circa 30.000.