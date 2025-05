Martedì 20 maggio alle ore 10:30 a Roma presso The Dome-Luiss Guido Carli in Via Panama 25, si terrà il convegno dal titolo “Cambiano i giovani, cambia il lavoro: un patto intergenerazionale”. Le conclusioni sono affidate a Eugenia Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Il programma al seguente link