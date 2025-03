Gli eventi della settimana

Martedì 4 e mercoledì 5 marzo si terrà presso il Centro Congressi di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza la nona edizione di Shipping, Forwarding&Logistics Meet Industry. Il programma delle due giornate si articolerà in numerose sessioni, trasversali e verticali, che tratteranno temi di interesse generale e per i settori merceologici. Non mancheranno inoltre momenti di networking per favorire l’incontro e lo scambio di informazioni e opinioni tra aziende, associazioni, media e visitatori. Parteciperà il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Per approfondire, il sito dell'iniziativa.

Mercoledì 5 e Giovedì 6 marzo a Roma presso i Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto” – Viale di Tor di Quinto, 119 si terrà la CyberSec 2025 dal titolo: “AI, Crittografia Post-Quantum, Spionaggio e Geopolitica: il nuovo mondo della Cybersecurity”. Parteciperà tra gli altri il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti. Per Fincantieri interverrà tra gli speaker Daniele Alì, Vice President Cybersecurity.

Per approfondire, il programma