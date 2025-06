Gli eventi della settimana

Martedì 17 giugno dalle ore 10 alle ore 13:30 presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, il Dipartimento Esteri e Affari europei di Forza Italia organizza un convegno dal titolo: “Il progetto IMEC (Corridoio economico India-Medioriente-Europa): l’Italia protagonista di rotte indo-mediterranee che decidono il futuro”. Parteciperanno Antonio Tajani Vicepresidente del Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale e il Dott. Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato e Direttore Generale di Fincantieri.

Martedì 17 giugno alle ore 15.00 a Roma presso Palazzo Wedekind in Piazza Colonna, 366, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dall’ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, si terrà la Settima Plenaria di Banco dell’energia. Marina Elvira Calderone Ministro del Lavoro e Politiche Sociali interverrà per i saluti istituzionali.

Mercoledì 18 giugno 2025, presso la Sala Pininfarina della sede di Confindustria a Roma, RSE organizza l’evento di chiusura del triennio di Ricerca di Sistema 2022-2024 dal titolo “Energia, ricerca, innovazione. Analisi del triennio 2022-2024 e sguardo alle prospettive di sviluppo”. Interverrà Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Giovedì 19 giugno presso la Sala del Refettorio in Via del Seminario 76, su iniziativa degli Onorevoli Annarita Patriarca e Alessandro Cattaneo, si terrà un’iniziativa dal titolo “Transizione energetica: un progetto comune per l’Italia”, interverrà Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

