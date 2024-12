Gli eventi della settimana

Mercoledì 18 dicembre alle ore 17:30 presso lo Spazio Europa, in Via IV Novembre 149, a Roma, si terrà la presentazione della tredicesima edizione del Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica (RAEE) a cura di ENEA. L’evento rappresenta un momento fondamentale per analizzare i progressi compiuti dall’Italia nel 2023 e discutere le sfide ancora aperte nel percorso verso una maggiore efficienza energetica. Parteciperà tra gli altri Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Martedì 17 dicembre alle ore 18:00, al Palazzo del Quirinale si terrà la Cerimonia per lo scambio di auguri di Fine Anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società Civile.