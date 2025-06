Gli eventi della settimana

Mercoledì 4 giugno, ore 10, Palazzo Wedekind, Piazza Colonna 366, Roma, “Industria 5.0 e resilienze delle strutture logistiche strategiche”, un convegno organizzato da Q8 con il patrocinio del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, industria e accademia per esplorare le sfide legate alla transizione verso un modello industriale più resiliente, sostenibile e incentrato sull’uomo. Tra i relatori, il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari esteri e alla cooperazione industriale, Giorgio Silli, oltre a presidenti di Commissioni parlamentari e rappresentanti di imprese e associazioni di categoria.

Mercoledì 4 giugno, ore 15, Palazzo Grazioli, via del Plebiscito 102, Roma, “L’Italia, l’Europa e la sicurezza nel XXI secolo”, un convegno per discutere del futuro della difesa a partire dalla presentazione dei risultati della ricerca “La società italiana e la difesa europea”. Tra i relatori, Stefania Craxi, Presidente della Commissione Esteri e difesa del Senato, Stefano Cont, Direttore della Divisione capacità, armamento e pianificazione dell’Agenzia europea per la difesa, Lorenzo Guerini, Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. In chiusura dei lavori è previsto un intervento del Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Giovedì 5 giugno, ore 18, The Dome, Campus Luiss, viale Romania 32, Roma, “Geopolitica, finanza, economia, tecnologia: l’intelligenza artificiale ridisegna le regole del mondo”, una tavola rotonda per discutere delle implicazioni dell’IA nei principali settori. Dopo i saluti istituzionali del Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni, sono previsti interventi, tra l’altro, di Padre Paolo Benanti, Presidente della Commissione AI per l’informazione Presidenza del Consiglio dei ministri, Stefano Tommasini, Presidente Consip, Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS.

