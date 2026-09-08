Gli eventi in agenda

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08 settembre 2026 | 16.57
Redazione Adnkronos
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 Da martedì 8 a giovedì 10 settembre il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è in missione in Sud America, alla guida di una missione di sistema in Argentina e Brasile, con Confindustria e una delegazione di oltre 100 imprese italiane, insieme ai vertici di ICE, SACE e SIMEST. La missione farà

tappa a Buenos Aires l’8 settembre, dove sarà presente anche il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, e a San Paolo il 9 e 10 settembre.

Mercoledì 9 settembre, ore 16, Sede Cnel, Plenaria Marco Biagi, viale Davide Lubin 2, Roma, incontro tra Cnel, Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) e OCSE, per fare il punto sullo stato e sulle prospettive della finanza pubblica, con specifico riferimento alla congiuntura economica e ai passaggi del ciclo di bilancio, al fine di poter analizzare con maggiore precisione il legame tra scelte macroeconomiche, sostenibilità del debito, regole di bilancio e lavori parlamentari.

Per info

 Mercoledì 9 settembre, ore 16:30, sede EY, via Lombardia 31, Roma, “Porti, ONTM: il ruolo del Mediterraneo nella transizione energetica”, un evento organizzato dall’Osservatorio Nazionale Tutale del Mare con EY, dedicato al ruolo strategico dei porti del Mediterraneo. Un momento di confronto tra istituzioni, sistema portuale, settore dell’energia, operatori finanziari e imprese sulle trasformazioni che stanno riguardando il comparto portuale e sulle prospettive di sviluppo legate alla transizione energetica. Al centro del dibattito, sfide, esperienze e opportunità connesse all’evoluzione dei porti del Mediterraneo, in uno scenario in cui infrastrutture portuali, energia e sviluppo economico sono sempre più interconnessi.

Per info e programma

 Mercoledì 9 settembre il Ministro della Difesa Guido Crosetto incontra a Roma il Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa dei Paesi Bassi, Dilan Yeşilgöz-Zegerius

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Ministro degli Esteri Sud America Confindustria ICE SACE SIMEST
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