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Elicottero di una tv precipita mentre filma un incidente stradale: almeno 3 morti, tragedia a Los Angeles

Il velivolo dell'emittente locale NBC4 Los Angeles stava realizzando un servizio sullo scontro tra un bus e un'auto quando è caduto e ha preso fuoco. L'incidente in un'area residenziale a Chatsworth

L'incidente a Los Angeles - (Afp)
L'incidente a Los Angeles - (Afp)
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16 settembre 2026 | 07.00
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Tragedia a Los Angeles, dove un elicottero della NBC4 è precipitato mentre realizzava un servizio su un incidente stradale. Il velivolo, dopo l'impatto col suolo, ha preso fuoco. Il bilancio è al momento di tre morti. E' successo intorno alle 19 ora locale a Chatsworth, un quartiere residenziale.

Un portavoce dei vigili del fuoco di Los Angeles ha riferito ai giornalisti che una delle vittime è un passante mentre le altre due erano a bordo dell'elicottero. Una quarta persona sarebbe stata trasferita in gravi condizioni in ospedale. Tuttavia, non è noto in quanti si trovassero a bordo dell'elicottero, quindi il bilancio potrebbe aumentare.

L'elicottero, un "NewsChopper4" della rete televisiva NBC4 Los Angeles, stava filmando il luogo dell'incidente tra un autobus e un'auto su Nordhoff Street in cui avevano perso la vita due persone e molte altre erano rimaste ferite quando è precipitato.

Durante una diretta carica di emozione su NBC4, la storica conduttrice Colleen Williams ha confermato che a precipitare è stato proprio un elicottero dell'emittente. "Sapevamo che si trattava di un elicottero dell'informazione. Sapevamo di aver perso i contatti con i nostri colleghi e ne abbiamo appena ricevuto conferma", ha dichiarato Williams. L'incidente sarà oggetto di indagine da parte del National Transportation Safety Board.

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incidente aereo elicottero NBC4 los angeles
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