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Meteo, tutta Italia in verde dopo l'addio all'afa: ma oggi la svolta con maltempo, le previsioni

Una perturbazione atlantica porterà prima al Nord e poi al Sud piogge e rovesci, ma la prossima settimana torna l'anticiclone

Meteo, tutta Italia in verde dopo l'addio all'afa: ma oggi la svolta con maltempo, le previsioni
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16 settembre 2026 | 00.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il passaggio dell'Anticiclone delle Azzorre nei giorni scorsi, che hanno decretato la fine del caldo afoso che ha caratterizzato l'estate 2026, l'Italia continua ad essere caratterizzata da temperature miti, o da un "clima settembrino", come l'hanno definito gli esperti. Ciò è confermato anche dal bollettino sulle ondate di ﻿calore pubblicato dal Ministero della Salute.

L'elenco dei bollini: tutte le città in verde fino a giovedì

Tutta Italia, infatti, è in verde almeno fino a domani, giovedì 17 settembre: tutte e 27 le città monitorate dal Ministero presentano un livello di allerta zero per la salute. Sembrano ormai un ricordo i bollini rossi e arancioni che hanno caratterizzato i mesi scorsi quando c'era il caldo africano.

Le previsioni del 16 settembre: arriva la svolta temporalesca, ma dura poco

Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, da oggi arriverà un fronte temporalesco dall'Atlantico che porterà pioggia prima sulle Alpi e poi nelle prossime ore sulle regioni centro-settentrionali. Venerdì previsti rovesci anche al Sud. Ma già da domenica 20 settembre potrebbe cambiare ulteriormente la situazione dal momento che l'alta pressione comincerà ad affacciarsi di nuovo sul Belpaese e la prossima settimana tornerà addirittura l'anticiclone.

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previsioni meteo anticiclone perturbazione atlantica
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