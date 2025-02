Gli eventi in agenda

Martedì 25 febbraio a Roma, presso Palazzo Wedekind – Piazza Colonna, 366, ore 10.30 si terrà un convegno organizzato da Enac e Luiss School of Law, con il supporto di Enav e di Aeroporti di Roma dal titolo: “Green Deal del trasporto aereo – Intermodalità e capacità infrastrutturale”. L’evento si concentra sulle sfide e sulle opportunità che derivano dalla transizione ecologica, sull’intermodalità e sulla necessità di adeguamento della capacità infrastrutturale per promuovere il Green Deal con pratiche sostenibili che possano comunque rispondere alla crescita a ritmi sostenuti del traffico aereo che, nel 2024, ha raggiunto quasi 220 milioni di passeggeri transitati nel nostro Paese. L’iniziativa rientra nelle attività che l’“Osservatorio sul trasporto aereo Antonio Catricalà” svolge per creare occasioni di confronto sui temi di maggiore attualità del trasporto aereo coinvolgendo referenti politici e accademici, autorità istituzionali, vertici imprenditoriali ed esperti di diritto aeronautico, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla competitività e all’evoluzione regolamentare del settore”, afferma Enac. In apertura sono previsti i saluti istituzionali del Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi.

Mercoledì 26 febbraio alle ore 10 presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "Idroelettrico, un valore per l'Italia". Il programma prevede i saluti del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana e l’intervento del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Conclude il Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti.

