I provvedimenti presi dal Consiglio dei ministri

Il 23 gennaio a Palazzo Chigi si è svolto il Consiglio dei ministri. Su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso e del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale dell’ex Ilva, ampliando di ulteriori 250 milioni la facoltà di utilizzo del patrimonio già destinato a obiettivi di ripristino ambientale. Su proposta del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Consiglio ha approvato un decreto legislativo che introduce disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio di attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa anche al di fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato il conferimento dell’incarico ad interim di Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero al dottor Enrico Maria Pujia, dirigente di prima fascia che sostituisce la Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo recentemente scomparsa.

Per approfondire: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 112