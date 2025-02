Idrogeno, cinque Stati firmano intesa per il Corridoio Meridionale

In ottica di decarbonizzazione e indipendenza energetica, l’idrogeno rappresenta una risorsa centrale sulla quale la politica italiana e dell’Ue stanno investendo molto. In questo ambito, il progetto South H2 ovvero il corridoio Meridionale – riconosciuto dall’Ue come Progetto di Interesse Comune (PCI) - che collegherà il Nord Africa con Italia, Austria e Germania, permettendo la fornitura di idrogeno rinnovabile, rappresenta un nodo centrale per il trasporto e quindi la fornitura di idrogeno. Si tratta di una grande infrastruttura con una capacità stimata di quattro milioni di tonnellate l’anno che funzionerà grazie all’utilizzo di gasdotti già esistenti dopo opportuni aggiornamenti che permetteranno di trasportare idrogeno, con l’aggiunta di nuove infrastrutture ove necessario. Proprio per accelerare lo sviluppo del Corridoio Meridionale, è stato sottoscritto un nuovo accordo di cooperazione tra cinque Paesi: Italia, Germania, Austria, Algeria e Tunisia, nel corso della prima riunione Penta ministeriale, tenutasi a Palazzo Madama e presieduta dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, con il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. I cinque Paesi che hanno sottoscritto il piano di cooperazione, si impegnano a proseguire i lavori dell’infrastruttura lunga 3.300 chilometri che dovrà diventare operativa entro il 1° gennaio 2030.

Il comunicato ufficiale: MAECI. Dichiarazione comune sul Corridoio meridionale