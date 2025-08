Il Decreto Fiscale è legge, le principali novità introdotte

Il Decreto Fiscale (DL 84/2025) ottiene il via libera definitivo dall’Aula del Senato ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento si compone di 21 articoli che introducono disposizioni urgenti in materia fiscale con riferimento, ad esempio, al nuovo ravvedimento speciale che permette ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026 di regolarizzare violazioni fiscali relative agli anni di imposta dal 2019 al 2023, versando l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione dal 1° gennaio al 15 marzo 2026 oppure in 10 rate mensili con un’aliquota calcolata sulla base dell’affidabilità fiscale del singolo contribuente. Tra le altre novità introdotte, l’obbligo di motivazione per accessi fiscali da parte delle autorità fiscali presso aziende e studi professionali, il rafforzamento dei requisiti di tracciabilità dei pagamenti per le spese deducibili di trasferta sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto per dipendenti e autonomi, la proroga per 6 anni delle agevolazioni su biodiesel. Al termine dell’illustrazione del provvedimento da parte del relatore, Sen. Salvitti (NM), in Aula del Senato è intervenuto il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Lucia Albano, che ha sottolineato alcune caratteristiche del decreto: operare nella direttrice della delega fiscale e della riforma del fisco, introducendo diverse semplificazioni per lavoratori autonomi e imprese; intervenire sul requisito della tracciabilità dei pagamenti, sulla lotta all’evasione, introducendo, ad esempio, il reverse charge dell’Iva anche per il settore dei trasporti.

