Il Decreto-legge Ambiente è in vigore

Il Decreto-legge 17 ottobre 2024 n.153 contenente disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale del Paese, razionalizzazione dei procedimenti di autorizzazione e valutazione ambientale, promozione dell’economia circolare, attuazione di interventi in materia di bonifica di siti contaminati e dissesto idrogeologico, più noto come DL Ambiente, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre ed è entrato in vigore il giorno successivo. Nel dettaglio, il Decreto contiene, tra l’altro, norme e indicazioni mirate a: rispettare delle scadenze fissate per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, diffusione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica come previsto dal PNRR e dal PNIEC; garantire il rispetto del quadro normativo per la ricerca e la produzione di idrocarburi, coniugando sicurezza nell’approvvigionamento e tutela ambientale; rendere più efficace la lotta al dissesto ecologico e la tutela del territorio, anche con il rafforzamento dei poteri dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari; prevenire i fenomeni siccitosi promuovendo le buone pratiche del riuso; promuovere l’economia circolare attraverso la previsione di una maggiore cura del paesaggio e del verde pubblico; assicurare la completezza del quadro tecnico-conoscitivo degli interventi in materia di difesa del suolo e di mitigazione del dissesto idrogeologico, mediante il relativo censimento e monitoraggio; introdurre disposizioni per le amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica (SNPA, ISPRA, ISIN) e garantire le funzionalità del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il testo del Decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/17/24G00174/SG