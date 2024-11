Il Disegno di legge sull’Intelligenza artificiale all’esame in Senato

Nella seduta di mercoledì 20 novembre le Commissioni riunite Ambiente e Affari sociali hanno proseguito l’esame in sede referente del Disegno di legge sull’intelligenza artificiale durante il quale sono stati illustrati gli emendamenti presentati, il cui esame è stato rinviato. Il provvedimento è stato esaminato anche in sede consultiva in altre Commissioni. Nello specifico, in Commissione Giustizia il Presidente Bongiorno (Lega) ha ribadito la proposta di parere favorevole con osservazioni sul testo e di parere non ostativo sugli emendamenti che recepisce i rilievi formulati dai Gruppi in sede di dibattito. Il parere è stato quindi posto in votazione ed è stato approvato dalla Commissione. Nell’analisi del provvedimento in Commissione Politiche UE, a seguito della presentazione di schema di parere con osservazioni da parte del Presidente Terzi di Sant’Agata, sono intervenuti diversi Senatori. In particolare, il Sen. Sensi (PD) ha rilevato la carenza del provvedimento rispetto alle sfide cruciali poste dagli sviluppi dell’intelligenza artificiale, auspicando, inoltre, che in tema di tecniche di riconoscimento facciale queste non vengano utilizzate in modo abusivo. Il Sen. Lombardo (Gruppo Misto) ha ritenuto che la normativa sia sbilanciata sulla tutela dai rischi a discapito della valorizzazione delle potenzialità che l’intelligenza artificiale offre. A tale proposito, il Sen. Zanettin (FI) ha rimarcato come in Commissione Giustizia sia emersa la necessità di valutare autonomamente le norme penali che su un tema così delicato meritano di essere approfondite maggiormente. In ambito lavorativo la Sen. Mancini (FDI) auspica che il provvedimento in esame rappresenti un’opportunità per implementare la tutela e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Infine, l’esame è stato avviato anche in Commissione Bilancio nel corso del quale la relatrice ha illustrato i relativi emendamenti, chiedendo su alcuni di essi un chiarimento al Governo. Sul tema è intervenuto il Sen. Nicita (PD) che ha criticato in particolare l’art.22 del provvedimento, che, a suo avviso, merita un ulteriore approfondimento anche in termini finanziari. Il seguito dell’esame è stato rinviato ad altra seduta.

Link all’iter del provvedimento: https://shorturl.at/1q8hU