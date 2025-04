Il Premier incontra Re Carlo e la Regina Rania di Giordania

La giornata del 9 aprile per Giorgia Meloni è stata caratterizzata da incontri con importanti personalità di alcune monarchie mondiali. Nella raffinata cornice di Villa Pamphilj, il Capo del Governo ha incontrato Carlo III, Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nella sua prima visita ufficiale in Italia dalla sua incoronazione. Il Sovrano britannico, grande appassionato di giardini, è rimasto affascinato dal Giardino Segreto della Villa. L’incontro è durato circa un’ora, quindi Re Carlo si è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica. Successivamente, il Premier Meloni ha ricevuto la Regina Rania di Giordania, un momento per ribadire l’eccellente livello dei rapporti bilaterali tra i due Paesi, ma anche per avere un confronto sulla delicata situazione umanitaria a Gaza, valorizzando l’importante cooperazione già in atto per portare aiuto e sostegno alla popolazione civile con iniziative come Food for Gaza e Sky Hope.

