Il settore dei trasporti tra inquinamento e mobilità sostenibile

Come è cresciuto il settore dei trasporti negli ultimi 10 anni? Quali sono i mezzi di trasporto più utilizzati in Italia e all'estero? Quanto incidono i trasporti sull'inquinamento globale? A che punto siamo in tema di mobilità sostenibile? Adnkronos e Datafactor di Expleo hanno cercato di rispondere a queste ed altre domande, tracciando una panoramica sul settore dei trasporti nel nostro Paese e in Europa. L'analisi prende spunto dai dati forniti da diverse fonti: Istat; Eurostat; Ispra; AEA (Agenzia Europea dell'Ambiente); Climate Watch, una piattaforma online che mette a disposizione dati e risorse necessarie a raccogliere informazioni sui progressi nazionali e globali in materia di cambiamenti climatici; Motus-E, la prima associazione in Italia costituita da operatori industriali, filiera automotive, mondo accademico e movimenti di opinione nata con l'obiettivo di creare una piattaforma comune di dialogo tra tutti gli attori della filier; Jato Dynamics, multinazionale che fornisce informazioni sul mondo automobilistico con specifiche sui veicoli, prezzi, vendite e immatricolazioni.