A Napoli sulla MSC “World Europa” il 9 settembre si premiano gli “Alfieri del Made in Italy”

Promuove il Forum Italiano dell’Export.

Roma, 30 agosto 2024 - Il premio consiste in un’opera originale dell’artista napoletano Gennaro Regina. La statua rappresenta la coda di una sirena che ripercorre la storia dell’antica partenope. La cerimonia di premiazione è prevista il 9 settembre nel porto di Napoli, a bordo della nave ammiraglia “World Europa” della flotta Msc Crociere, all’ancora al molo Angioino.

L’Italia dei talenti che portano la bellezza e la qualità dei nostri prodotti all’estero. Da questa idea dell’Forum italiano dell’Export è nato il premio “Alfieri del Made in Italy”, un riconoscimento che avrà sempre sede nel Mezzogiorno per dare valore anche a un territorio che produce qualità, innovazione ma che rimane anche solida nelle proprie tradizioni.

«Il nostro Forum del 2018 e da tempo stavamo pensando a questa iniziativa - commenta Lorenzo Zurino, imprenditore e presidente dell’IEF -. Per questa prima edizione abbiamo scelto nomi dell’eccellenza nel settore dell’esportazione ma già dal prossimo appuntamento daremo anche ulteriore sostanza al premio analizzando i bilanci delle aziende italiane che si propongono nei mercati esteri. In questi anni abbiamo incontrato e aiutato oltre duemila aziende e il filo conduttore di tutte le nostre iniziative è quello di far conoscere il talento dell’imprenditore italiano, di farsi valere e marcare territori che per altri Paesi sono difficili da conquistare. Vogliamo rendere facile quello che è difficile».

Questo è l’elenco dei premiati scelti dalla giuria presieduta da Nicola Graziano (magistrato tributario e componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria) e composta da Carlo Fucci (procuratore di Isernia e componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria), da Lucio Di Nosse (presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta), Livia De Gennaro (magistrato del tribunale di Napoli)

Ecco i premiati:

La dott.ssa Katia Da Ros Presidente di IRINOX Spa

Il Presidente Ettore Prandini - Coldiretti

L'Amb. Stefano Pontecorvo Presidente LEONARDO SPA

Il dott. Paolo Scudieri Presidente Gruppo ADLER Spa.

Il Dott. Matteo Marzotto - Presidente Minerva Hub Spa

Il Presidente Vincenzo Manes - Società Filantropia Italiana - Intek Group Spa

Il Presidente Danilo Iervolino - Salernitana Calcio - Forbes

L' Avv. Michele Briamonte: Ceo Grande Stevens STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Il dott. Gaspare Borsellino - Presidente ItalPress

Il dott. Stefano Barrese Responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa San Paolo

La dott.ssa Anna Mareschi Danieli, Vice Presidente Acciaierie Danieli Spa

II dott. Giordano Riello - Presidente NPlus - Riello International Spa

L'avv. Giosy Romano - Coordinatore ZES Unica del Mezzogiorno

Madrina dell’evento sarà Veronica Maya.

«L’export italiano vale oggi 670 miliardi di euro – aggiunge Lorenzo Zurino – ma possiamo fare molto di più. Per il futuro pensiamo a una sorta di bando per premiare non solo i brand più conosciuti ma anche chi performa in silenzio e le aziende che hanno potenzialità. Insomma anche una specie di attività di scouting al servizio di tutti. ».

Per maggiori informazioni ed accrediti:

Ufficio stampa

Alessandro Maola

T. 3392335598

info@alessandromaola.it