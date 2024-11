A Natale sorprendi con Fernet-Branca: acquista l’edizione speciale per un regalo inimitabile

Milano, 26 Novembre 2024. L’arrivo delle festività natalizie porta con sé l’occasione perfetta per sorprendere amici e familiari con doni che lasciano il segno. Quest'anno tra le proposte più originali si distingue l’edizione speciale 2024 di Fernet-Branca, l’iconico amaro alle erbe di Fratelli Branca Distillerie. Non si tratta solo del famoso amaro di altissima qualità, ma di un pezzo da collezione, un omaggio alla tradizione, all’arte e all’innovazione.

Un simbolo di autenticità e tradizione dal 1845

Fernet-Branca non è semplicemente un amaro, ma un vero emblema della cultura italiana. Nato nel cuore di Milano nel 1845, questo elisir di erbe aromatiche è frutto dell’intuizione di Bernardino Branca, speziale visionario che mise a punto una ricetta segreta tramandata da cinque generazioni. Questa formula unica, conservata in un forziere nella storica sede di Via Resegone, include 27 erbe aromatiche provenienti da tutto il mondo. Di queste, solo dieci sono note, tra cui la china rossa, il rabarbaro, la camomilla, lo zafferano e la cannella, ma la ricetta rimane un segreto ben custodito.

Il processo di produzione richiede almeno nove mesi e coinvolge tecniche di estrazione, come la decozione, l’infusione e la doppia estrazione. Ogni fase è svolta con cura artigianale, garantendo un equilibrio perfetto tra sapori amari, balsamici e fragranti. Il risultato è un prodotto complesso, dal gusto intenso, capace di conquistare il palato sia in purezza che in miscelazione.

Un’edizione speciale per celebrare Milano e il Natale

Per il Natale 2024, Fernet-Branca si veste di arte e contemporaneità grazie alla collaborazione con Luca Font, artista di fama internazionale. Luca Font ha ideato un packaging esclusivo, che rappresenta un vero e proprio inno alla città di Milano, culla dell’amaro e cuore pulsante della creatività italiana.

La confezione Limited Edition celebra il passato e il presente della città meneghina, reinterpretando il celebre manifesto dell’“Alligatore”n: il coccodrillo danzante si muove tra le guglie del Duomo, i moderni grattacieli di CityLife e la Torre Branca, iconico punto di riferimento nel Parco Sempione. Questo viaggio visivo è un omaggio alla capacità di Fernet-Branca di innovare restando fedele alle proprie radici, un connubio che il motto aziendale “Novare Serbando” sintetizza alla perfezione.

Luca Font descrive così la sua opera: “Mi sono divertito a portare il coccodrillo Fernando in giro per lo spazio e il tempo: dalla Belle Époque francese arriva direttamente nella Milano di oggi, con i suoi landmark e il suo look legato alla grafica contemporanea.” Il risultato è un astuccio colorato e vivace, che cattura l’attenzione e sorprende.

Il regalo perfetto per le festività

L’edizione speciale di Fernet-Branca è disponibile nel classico formato da 70 cl, e si presta perfettamente come regalo natalizio, capace di conquistare sia gli appassionati degli amari che gli estimatori del design.

La confezione non è solo un dono esclusivo, ma anche un augurio di leggerezza e convivialità: con le sue rinomate proprietà digestive, Fernet-Branca promette di alleggerire anche i pasti più abbondanti, come dimostra il coccodrillo danzante sulla confezione. Simbolo di spensieratezza, il coccodrillo non versa mai una lacrima, proprio grazie al potere eupeptico di questo amaro inimitabile.

Degustare Fernet-Branca è un’esperienza sensoriale unica, che si sviluppa in tre fasi: il primo sorso svela il caratteristico gusto amaro delle erbe aromatiche; il secondo avvolge il palato con la ricchezza delle sue sfumature; il terzo esalta la freschezza e le note balsamiche, chiudendo con una sensazione dolce e rassicurante. Questo equilibrio raffinato lo rende perfetto sia da gustare liscio che come ingrediente per cocktail sorprendenti. Tra questi spiccano classici internazionali come l’Hanky Panky o nuove creazioni come il BrancaMilano.

Per chi desidera una bevanda versatile, Fernet-Branca offre infinite possibilità come, ad esempio, il Branca Fizz, un cocktail innovativo che unisce la profondità aromatica dell’amaro alla freschezza vivace della soda al limone. Perfetto per ogni occasione, questo drink equilibra amarezza e dolcezza con un twist di scorza di limone, esaltando il sapore distintivo di Fernet-Branca. Facile da preparare, il Branca Fizz sorprende con la sua leggerezza e il suo carattere inaspettato, celebrando la tradizione mentre esplora nuovi orizzonti del gusto. Un cocktail rinfrescante e irresistibile, ideale per ogni stagione e sempre più amato dai bartender di tutto il mondo.

Un pezzo di storia, un simbolo di innovazione

Dietro ogni bottiglia di Fernet-Branca c’è una storia di passione, tradizione e qualità. Dal 1845, Fratelli Branca Distillerie rappresenta un pilastro dell’eccellenza italiana nel mondo, esportando i suoi prodotti in oltre 160 paesi. Sotto la guida del Presidente Niccolò Branca, quinta generazione della famiglia, l’azienda continua a coniugare radici locali e visione globale, mantenendo alta la bandiera del Made in Italy.

L’edizione speciale 2024 non è solo un regalo: è un invito a celebrare la tradizione con uno sguardo verso il futuro. Perfetta per chi desidera stupire con un dono dal significato profondo, questa confezione unisce il gusto raffinato di Fernet-Branca alla bellezza di un design contemporaneo.

Se il Natale è il momento per sorprendere e condividere momenti speciali, Fernet-Branca rappresenta la scelta ideale. La sua Limited Edition 2024, firmata da Luca Font, celebra l’incontro tra arte, tradizione e innovazione, rendendola un dono esclusivo e inimitabile.

Regalare Fernet-Branca significa offrire non solo un prodotto iconico, ma anche un pezzo della storia italiana reinterpretata in chiave moderna.

Quest’anno, scegli Fernet-Branca: un regalo che parla di Milano, di sapori autentici e di una tradizione che continua a emozionare, bottiglia dopo bottiglia.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.fernetbranca.com

Email: ufficiostampa@branca.it