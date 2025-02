Al MWC2025, IIIF150 presenta l'ultimo modello di punta Raptor 5G

BARCELLONA, Spagna, 25 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- IIIF150, l'innovativo produttore di telefoni rugged ultrasottili, ha annunciato Raptor 5G, il suo nuovo fiore all'occhiello che sarà presentato a Barcellona, e diversi test in loco per testarne le caratteristiche di resistenza. Per ringraziare gli utenti Raptor, IIIF150 conferma che fornirà sul software Raptor 5G 2 aggiornamenti della versione Android.

Inoltre, IIIF150 porta a Barcellona la nuova serie Action, che offre profili ultrasottili da 6,88 mm e doppi schermi AMOLED, anch'essi con eccezionale certificazione IP68 e IP69K.

Per visionarli e testarli:

Evento: MWC Barcellona 2025Data: 3-6 marzo 2025Numero stand: Stand 1E50, Padiglione 1

Design: Lusso, come sempre

IIIF150 vanta il miglior team di ricerca e sviluppo nel settore dei telefoni rugged. Il team rende omaggio al prestigioso motivo a griglia del PP AQUANAUT, sportivo ma elegante, incorporando più piastre CNC lavorate sulla base del modello Raptor di prima generazione, ispirato all'elaborato design dell'orologio da polso di lusso Richard-Mille.

Imaging termico: una funzione di lusso

La caratteristica principale del Raptor 5G è l'imaging termico fornito da unità termica e regolazione di qualità superiore: esso offre agli utenti un'elevata precisione e 11 tavolozze di colori termici. L'imaging termico fornisce inoltre agli utenti diverse funzioni termiche, tra cui termometro, globo termico, ecc. Gli utenti possono anche scattare foto termiche continue o registrare video dei loro animali domestici tramite imaging termico per intrattenimento.

OWLMAGE: Tante novità nella visione notturna

Il sistema di imaging OWLMAGE, dedicato alla visione notturna e alle riprese in bianco e nero, è ora aggiornato con algoritmi di super risoluzione. Nella nuova generazione, gli scatti in visione notturna hanno, per la prima volta in assoluto su uno smartphone rugged, rimozione dell'effetto occhi rossi, stabilizzatore EIS e zoom 10x.

Resistente: Oltre lo standard

I telefoni rugged IIIF150 soddisfano gli standard IP68, IP69K e MIL-STD-810H, come test di profondità di 6 m per 24 ore in acqua ferma, getto d'acqua calda, test della polvere e investimento da una vettura. Svariate attività di test in loco presso lo stand 1E50 della fiera MWC2025 di Barcellona.

AMOLED flessibile: display immersivo

IIIF150 Raptor 5G è dotato di uno straordinario display AMOLED flessibile da 6,78'' con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce una nitidezza e una fluidità eccezionali, anche sotto la luce diretta del sole. Il lettore di impronte digitali sotto il display garantisce un accesso comodo e sicuro in un batter d'occhio.

Fotocamera principale: SONY IMX766 con AI

La fotocamera principale da 50 MP è dotata dell'acclamato sensore Sony IMX766, in grado di catturare foto e video incredibilmente dettagliati anche in movimento. A completare il tutto c'è una fotocamera frontale da 32 MP. L'intelligenza artificiale consente la super risoluzione per fornire foto e video ancora più nitidi e ad alta risoluzione con la funzionalità PDAF dell'hardware.

Batteria e memoria: Massicce e ampie

Il Raptor 5G è dotato di una batteria ad alta capacità da 10.000 mAh, più potente ma dalle dimensioni più ridotte, con ricarica rapida a 65 W, ricarica wireless e ricarica inversa. Un caricabatterie GaN di alta qualità nella confezione per la versione globale. 512 GB di ROM e 32 GB di RAM (con 16 GB di RAM estesa): un vero pacchetto completo.

Sistema operativo OXO: 1° volta per IIIF150

IIIF150 Raptor 5G introduce OXO OS, un sistema operativo sviluppato internamente e basato su Android 14, con launcher e temi completamente nuovi. Si tratta di un notevole passo avanti per i telefoni rugged, che vanno oltre l'esperienza Android originale.

Telefoni rugged a prezzi accessibili: Air3S e B3C

L'iconico design Turbo-Fan Lighting visto nella serie Air tornerà anche nell'Air3S con un profilo sottile da 10,55 mm, 128 GB di ROM e 8 GB di RAM (4 GB estesi).

B3C, batteria da 10800 mAh con una durata di 53 giorni e una super fotocamera principale da 50 MP, 256 GB di ROM e 8 GB di RAM (4 GB estesi).

Entrambi hanno schermi HD+ da 6,6'' Punch-Hole, sistema operativo Android 14 e certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, con resistenza alle cadute da 2,4 metri per Air 3S e 1,5 metri per B3C.

Informazioni su IIIF150

IIIF150 è un marchio di smartphone di ShenZhen OXO Technology CO., Ltd., impegnato nella creazione di telefoni rugged ultrasottili che offrono un'esperienza di qualità superiore agli utenti di tutto il mondo, per avventure nella natura. Dalla sua fondazione, a settembre 2020, IIIF150 è apprezzato da oltre 300.000 utenti in tutto il mondo per il design creativo, le funzionalità all'avanguardia e le prestazioni eccezionali.

Acquista ora e goditi lo sconto:Raptor 5G:https://s.click.aliexpress.com/e/_okXRFFw B3C:https://s.click.aliexpress.com/e/_opBfR7K Air3S:https://s.click.aliexpress.com/e/_olWVili

Contatto: marketing@iif150.comSito web: www.iiif150.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2625523/IIIF150_svela_l'ultimo_ammiraglio_Raptor_5G_al_MWC2025.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/al-mwc2025-iiif150-presenta-lultimo-modello-di-punta-raptor-5g-302384010.html