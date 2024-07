Alessandro Bussandri e Jacopo Princiotto (iCasa): “Con il sistema instant buyer ci sono ottimi vantaggi per chi deve vendere casa”

L’instant buyer è la nuova formula, sempre più in voga, che si occupa di acquistare immobili in tempi rapidi direttamente dal venditore privato. La consulenza di un gruppo immobiliare specializzato diventa fondamentale per ottenere un risultato economicamente vantaggioso.

Roma, 9 luglio 2024. Fenomeno nato negli Stati Uniti, sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni anche nel mercato immobiliare italiano. L’instant buyer è una formula innovativa che si occupa di acquistare immobili in tempi brevi direttamente dal venditore privato. Ma come funziona questo tipo di organizzazione e quali vantaggi apporta? Il Gruppo iCasa di Roma è stato tra i pionieri dell’instant buyer in Italia. “L'attività immobiliare dell’instant buyer non è solo una semplice mediazione di acquisto e vendita – spiega Alessandro Bussandri, amministratore unico di iCasa –. Sappiamo quanto sia difficile oggi vendere casa e farlo al giusto prezzo di vendita. Soprattutto quando sembra che nessuno voglia acquistare il nostro immobile. Con il Gruppo iCasa abbiamo voluto semplificare la vita con un rivoluzionario servizio che permette di vendere il proprio immobile in una media di 42 giorni e al miglior prezzo di mercato. Come instant buyer possiamo, infatti, essere acquirenti dell’immobile attraverso i nostri finanziatori e investitori oppure diventiamo noi stessi venditori di immobili ristrutturati, riqualificati e in conformità edilizia e urbanistica”.

L’instant buyer diventa, quindi, un soggetto intermedio tra chi vuole vendere e chi vuole comprare casa, riducendo notevolmente i tempi, diventando una soluzione ottimale per chi desidera monetizzare rapidamente. Certamente a fare la differenza è una struttura internamente ben organizzata. “Sostituendoci ad uno dei due soggetti – sottolinea Bussandri – diamo garanzia e affidabilità sull’immobile attraverso la mediazione della nostra agenzia immobiliare. All’interno del Gruppo iCasa, infatti, sono presenti più figure professionali e partner: agenti immobiliari, investitori, finanziatori, ditte edili, progettisti, architetti e geometri. Questo ci permette di garantire al proprietario che vende l’immobile esattamente il valore di mercato, perché il nostro vero margine sarà generato dalla ristrutturazione di cui ci facciamo carico e che quindi avrà per noi una resa nella successiva vendita”.

Secondo Jacopo Princiotto, direttore generale di iCasa, il mercato immobiliare è profondamente cambiato e il lavoro dell’agente immobiliare sta diventando sempre più competitivo. Richiede una consulenza a 360 gradi, che spazia dal residenziale agli immobili di pregio, dalle ristrutturazioni alle esigenze di potenziali investitori. Il punto di forza dell’instant buyer è la garanzia della vendita dell’immobile. “Nel Gruppo iCasa proponiamo anche il servizio Flex – evidenzia Jacopo Princiotto – ovvero se l’obiettivo è vendere casa la compriamo noi. Ma se non si desidera svalutarla minimamente, possiamo assistere il cliente come agenzia per un certo periodo durante il quale cerchiamo acquirenti terzi finali che la pagheranno il valore di mercato. Passato questo periodo, il cliente ha comunque la serenità del nostro acquisto finale, qualora non andasse in porto alcuna vendita. È un servizio molto gradito dai nostri clienti venditori”.

Il Gruppo iCasa è guidato da Alessandro Bussandri e Jacopo Princiotto, con oltre 20 anni di esperienza diretta sul mercato immobiliare. Oggi iCasa è un punto di riferimento per chi desidera vendere casa. Lavora prevalentemente su Roma e provincia e, grazie al successo, sta già espandendosi su Milano.

Contatti: https://gruppoicasa.it/