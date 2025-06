Allontanamento Piccioni, Simona di Zucchet ZCT: “L’emergenza piccioni è un problema crescente a Roma” ﻿

Roma 09-06-2025. Roma sta vivendo una vera e propria emergenza piccioni. Nelle piazze, sui monumenti, ma anche nei condomini e nelle aree residenziali, il problema sta diventando sempre più pressante. Le infestazioni di piccioni non solo deturpano il patrimonio artistico, ma rappresentano anche un serio rischio igienico-sanitario. Per affrontare efficacemente questa problematica, è fondamentale affidarsi a esperti del settore.

La proliferazione dei piccioni è un rischio per la città

Il problema principale legato alla presenza dei piccioni è la loro capacità di adattarsi perfettamente agli ambienti urbani. "I piccioni trovano facilmente cibo e rifugio nei centri urbani," sottolinea Simona, esperta di disinfestazioni in Zucchet ZCT. "Questo porta a una crescita esponenziale delle colonie, causando danni strutturali agli edifici e problemi igienici legati alla presenza di guano e parassiti."

Le superfici marmoree, i tetti, i cornicioni e persino i pannelli solari possono essere seriamente compromessi dalla presenza continuativa di guano. "Il guano è altamente corrosivo e, se non rimosso in tempo, può causare danni irreparabili alle superfici". "Le sue componenti acide sono particolarmente pericolose per i monumenti storici, patrimonio culturale e turistico della città."

Oltre al danno estetico e strutturale, il rischio sanitario non va sottovalutato. "I piccioni possono essere portatori di patogeni come la salmonella, l’ornitosi e altri batteri pericolosi per la salute umana," spiega Simona. "In particolare, il guano può diventare un ambiente favorevole alla proliferazione di funghi e parassiti che possono essere trasportati anche all’interno delle abitazioni."

Le soluzioni per l’allontanamento dei piccioni

Ma come affrontare il problema? "È importante agire in modo strategico, valutando ogni situazione caso per caso," afferma Mattia, esperto in disinfestazioni in Zucchet. "Non esiste una soluzione unica, ma una combinazione di interventi efficaci."

Tra i metodi più utilizzati ci sono:

Dissuasori meccanici: come spilli anti intrusione in acciaio inox o reti in polietilene stabilizzate contro I raggi UV. Questi dispositivi impediscono fisicamente ai piccioni di posarsi e nidificare su cornicioni, balconi e altre superfici esposte. I materiali scelti dalla nostra azienda sono progettati per una lunga durata nel tempo.balconi e altre superfici esposte. Le reti anti-intrusione, invece, sono utilizzate soprattutto per proteggere aree particolarmente sensibili come cortili interni, facciate e tetti.



Sistemi ad ultrasuoni o laser: sono tecnologie innovative pensate soprattutto per largo raggio di azione. Disturbano I volatili senza arrecare loro danno e spingendoli ad allontarsi dall’area sottoposta a trattamento.



Dissuasori ottici e olfattivi: creano un ambiente sconfortevole ai piccioni scoraggiandoli dal fermarsi.



"Ogni tecnica va scelta e calibrata in base alle specificità del luogo e alla gravità dell’infestazione," precisa Mattia. "Noi preferiamo effettuare sopralluoghi approfonditi prima di proporre una soluzione definitiva."

Perché è importante rivolgersi a un’azienda specializzata come Zucchet

Affrontare l’emergenza piccioni richiede competenze specifiche e un’approfondita conoscenza delle normative locali. "Interventi fai-da-te o soluzioni improvvisate possono aggravare il problema," spiega l’esperto. "Rivolgersi a professionisti garantisce un piano d’azione mirato, che tenga conto della normativa vigente e utilizzi metodi rispettosi dell’ambiente."

L’installazione di dissuasori e altri dispositivi deve essere eseguita da tecnici specializzati per assicurare l’efficacia e la durabilità dell’intervento. Troppo spesso vengono eseguiti interventi incompleti o mal realizzati che finiscono per peggiorare la situazione non solamente nell’ambito dell’allontanamento dei piccioni o altri volatili ma anche nelle disinfestazioni classiche come quelle delle blatte, dei topi e delle cimici da letto. Affidarsi a professionisti come Zucchet è la scelta migliore per risolvere in modo definitivo il problema dell’allontanamento piccioni a Roma.

Zucchet ZCT, oltre 70 anni di esperienza e competenza al servizio dei cittadini

Con oltre 70 anni di esperienza, Zucchet ZCT è sinonimo di competenza nel campo della disinfestazione a Roma. La capacità di gestire infestazioni di piccioni, tarli e altri parassiti è frutto di un continuo aggiornamento professionale e di un impegno costante nella ricerca di soluzioni innovative.

"Ci impegniamo a garantire interventi efficaci e duraturi, puntando sempre alla massima soddisfazione dei nostri clienti," dichiara Simona. "Che si tratti di un problema legato ai piccioni o ai tarli, il nostro obiettivo è quello di offrire un servizio completo e altamente professionale."

Se stai cercando un’azienda affidabile per l’allontanamento piccioni, affidarsi a professionisti del settore garantisce interventi sicuri ed efficaci per la disinfestazione a Roma e Provincia.

