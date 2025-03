Alma presenta Alma Harmony, una piattaforma per medicina estetica all'avanguardia per eseguire trattamenti di un livello superiore

Dotata di un'interfaccia incredibilmente semplice e di sostanziali aggiornamenti tecnologici, la nuova multipiattaforma inaugura una nuova era nella personalizzazione dei trattamenti per il paziente

CAESAREA, Israele, 26 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Alma Lasers, un'azienda di Sisram Medical e leader mondiale nelle soluzioni mediche ed estetiche basate sull'energia, ha annunciato oggi il lancio mondiale dell'ultima edizione della sua pluripremiata piattaforma per il settore medico-estetico, Alma Harmony. Sviluppata grazie a una rinnomata esperienza di 20 anni, la nuova piattaforma di Alma presenta un design moderno e sorprendente e notevoli aggiornamenti per offrire maggiori possibilità di trattamento e un'esperienza semplice e intelligente.

Alma Harmony compie un enorme passo avanti nella personalizzazione dei servizi per i pazienti. L' evoluzione è alimentata dalle cinque tecnologie più richieste, brillantemente integrate per fornire una gamma completa di trattamenti per quasi tutte le indicazioni o tipi di pelle: Il laser Q-Switch stimola il collagene e tratta la pigmentazione su gli strati dermici, il laser ablativo frazionato crea perforazioni delle dimensioni di un pixel nella pelle, inducendone il ringiovanimento e preservando i tessuti circostanti per un recupero più rapido, la luce pulsata intensa (IPL) offre un approccio equilibrato ai miglioramenti estetici per un'ampia gamma di tipi di pelle e problematiche dei pazienti, i laser non ablativi ringiovaniscono la pelle promuovendo la produzione di collagene dall'interno del derma e il Green Diode tratta con precisione le lesioni vascolari, migliorando sia l'efficacia che la sicurezza.

Con un aumento dell'energia fino al 45%*, la nuova multipiattaforma offre le solide capacità dei laser autonomi in un'unica, sofisticata piattaforma. Questa energia potenziata consente ai professionisti di soddisfare le diverse esigenze dei pazienti in base a età, tipi di pelle e obiettivi di trattamento diversi, e di fornire trattamenti clinicamente testati per le categorie più richieste, come il resurfacing cutaneo, il ringiovanimento e il rassodamento della pelle, l'epilazione, l'acne e le cicatrici da acne, le lesioni vascolari, le lesioni pigmentate e la rimozione dei tatuaggi, per citarne alcuni.

Progettata per migliorare l'efficienza, la semplicità e la facilità d'uso, la nuova multipiattaforma Alma Harmony include funzionalità automatizzate avanzate, come preimpostazioni personalizzabili, applicatori dal design ergonomico e funzionalità che rendono il funzionamento fluido.

"La maggior parte delle patologie della pelle che trattiamo richiede più di una luce o laser contemporaneamente nella stessa sessione e lavorare con una piattaforma in cui è possibile avere una connessione molto semplice ci consente di effettuare trattamenti davvero personalizzati con più lunghezze d'onda, più luci, per raggiungere la profondità e il cromoforo che vogliamo ottenere per generare buoni risultati in quelle specifiche patologie", ha affermato il dott. Pablo Naranjo, direttore medico dell'Elite Laser Clinic & Laser Unit presso l'ospedale NISA di Madrid, Spagna. "Il nuovo Alma Harmony mi consente di disporre della stessa potenza dei laser autonomi in una piattaforma all-in-one e di ottenere risultati di livello superiore per i miei pazienti", ha aggiunto.

Con l'obiettivo di supportare l'offerta commerciale della clinica e aumentare la visibilità, Alma lancia la nuova piattaforma insieme a Harmony Bio-Boost, un trattamento unico che affronta la categoria più richiesta oggi: il ringiovanimento della pelle.

Harmony Bio-Boost, attualmente riservato esclusivamente agli utenti di Alma Harmony, è un trattamento rapido ed efficace che sfrutta il naturale processo di guarigione della pelle e il potere della biostimolazione per ottenere risultati migliori. Questo trattamento consente di migliorare il tono e la consistenza della pelle e funge da catalizzatore per il rinnovamento del collagene e la produzione di elastina che continua a funzionare fino a sei mesi** dopo il trattamento.

*Rispetto ad Harmony XL PRO utilizzando parametri specifici **Dopo un trattamento laser frazionato non ablativo.

Informazioni su Alma

Alma è un'azienda leader a livello mondiale nell'innovazione nei mercati della medicina estetica e della chirurgia, che offre soluzioni olistiche e all'avanguardia, tra cui tecnologie laser, a radiofrequenza, al plasma e a ultrasuoni. Aiutiamo i professionisti a fornire trattamenti sicuri, efficaci e in grado di trasformare la vita, utilizzando soluzioni all'avanguardia e clinicamente testate. Da oltre due decenni i pluripremiati prodotti Alma definiscono nuovi standard di eccellenza clinica e innovazione nel settore della medicina estetica. Per maggiori informazioni, visitare il sito web dell'azienda: almalasers.com

