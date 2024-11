Lucca Comics & Games porta a Milano la prima mostra europea dedicata a Yoshitaka Amano, il Maestro visionario di Anime e Videogame

Milano, Fabbrica del Vapore dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025

08 novembre 2024 - Si aprirà il prossimo 13 novembre, a partire dalle ore 19:30, Amano Corpus Animae: la più grande mostra europea che celebra i 50 anni di carriera del visionario Maestro Yoshitaka Amano. Con oltre 135 opere originali per raccontare la storia dell'animazione e dell'intrattenimento mondiale, l’esposizione sarà visitabile fino al 1 marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Organizzata e prodotta da Lucca Comics & Games, con la curatela di Fabio Viola - già collaboratore culturale dell’area videogames del festival - l’exhibition sarà la più grande e completa che in Occidente sia mai stata dedicata all’artista nipponico, in una città, Milano, crocevia internazionale di Design, Moda, Arte ed Entertainment, un ponte tra le arti visive e uno spazio che celebra la creatività.

Così come l’arte di Amano, caratterizzata da una poliedrica produzione che va dal videogioco al manga, dall’anime al teatro, dalla moda all fine art, l’esposizione Amano Corpus Animae vuole essere una sequenza di narrazioni e gestualità in grado di ripercorrere le tante anime dell’autore. Attraverso quattro sezioni, entreremo nel mondo del Maestro tramite sketch, painting, disegni e colori di opere iconiche ormai impresse nell'immaginario collettivo: dai primi disegni per l’animazione del periodo Tatsunoko alle variant cover di Batman o Superman; dal Pinocchio dei primi anni ‘70 ai disegni originali di Final Fantasy che saranno esposti per la prima volta in Europa; fino alle opere inedite del 2024 come quella in tre atti, legata al Centenario Pucciniano, con cui Amano ha voluto omaggiare l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games disegnandone i tre poster ispirati a Tosca, Madame Butterfly e Turandot. Il progetto espositivo mira a restituire lo spirito dei luoghi che ospitano i personaggi e le mitologie di Amano, l’allestimento è infatti realizzato in collaborazione con POLI.design, centro universitario internazionale per la formazione nel settore del design, fondato nel 1999 dal Politecnico di Milano e riconosciuto in tutto il mondo.

A rendere unica la mostra saranno le attività irripetibili a questa correlate: il percorso espositivo offre un’esperienza multisensoriale che accompagna il visitatore in un viaggio tra le opere più iconiche del Maestro, cadenzato da un susseguirsi di spazi dedicati a diverse tappe artistiche della carriera di Amano. Grazie all’esperienza in VR, frutto della collaborazione con il regista Omar Rachid, si avrà accesso a contenuti esclusivi: i visitatori potranno entrare nei tre studi di Yoshitaka Amano a Tokyo, luoghi in cui le sue opere vengono concepite e realizzate. Un viaggio nella vita del Sensei nel quale sarà possibile avvicinarsi agli strumenti di lavoro, osservare i libri e gli oggetti della sua quotidianità, ma anche accedere a un’ampia collezione di opere, molte delle quali non hanno mai lasciato la sua abitazione, e che permetteranno di indagare anche altri aspetti del suo percorso artistico.

L'esposizione vivrà anche degli eventi ospitati al suo interno, ideati da POLI.design e organizzati in collaborazione con Lucca Comics & Games. Negli spazi della Fabbrica del Vapore di Milano sono previsti diversi appuntamenti per approfondire il legame tra l'arte di Amano e il mondo della cultura contemporanea, dal design alla moda, passando per il mondo dell’illustrazione e della comunicazione grafica. Un palinsesto di workshop, talk e design challenge che coinvolgerà figure di spicco nell'ambito del design contemporaneo, e che offrirà uno spazio di confronto per artisti emergenti, studenti e creativi che vedono nel design e nelle arti visive una via per cambiare il mondo, animando altresì l'esposizione del Maestro di Shizuoka durante i 100 giorni della sua permanenza.

Tutte le informazioni sulla mostra sono disponibili sul sito amanocorpusanimae.com mentre i biglietti sono disponibili sul sito ticketone.it/artist/amano-corpus-animae/.

