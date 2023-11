Il Consorzio Siena Co.Ge.S: “Anche dopo la pandemia manteniamo alti standard di disinfezione e sanificazione”

Grazie alla professionalità e alla costante formazione degli operatori, il Consorzio garantisce l’alta qualità dei servizi di pulizie offerti ai clienti, in particolare del settore bancario

Siena, 27 novembre 2023. Sanificazione, disinfezione, aerazione degli ambienti. Sono tutte disposizioni che chi si occupa di pulizie ha dovuto attuare in periodo di pandemia per permettere a chi continuava a lavorare fuori casa di svolgere le proprie attività in ambienti salubri e sicuri. “Oggi – commenta Doretta Masci, presidente del Consorzio Siena Co.Ge.S – ovviamente le regole sono meno ferree rispetto a quel periodo ma noi abbiamo deciso lo stesso di continuare a pulire uffici e locali in profondità, effettuando la sanificazione con gli appositi prodotti almeno due volte a settimana. Perché il Covid ci ha insegnato quanto sia importante prevenire le infezioni ed i contagi e assicurare ambienti puliti e sani”.

Nato nel 2002 il Consorzio Siena Co.Ge.S riunisce grandi aziende che operano a livello nazionale, ditte artigiane locali e cooperative sociali per offrire servizi di pulizie di qualità e sicuri, in particolare nel settore bancario. “Il grande merito del nostro successo che dura da più di 20 anni – dice orgogliosa Doretta Masci – è dei nostri lavoratori, persone che assicurano sempre un alto grado di professionalità nonostante i grandi sacrifici che spesso devono fare tra orari flessibili, soprattutto al mattino presto e la sera tardi e contratti nazionali del lavoro che li valorizzano poco dal punto di vista economico. In tempo di pandemia, poi, sono stati eroici continuando a svolgere la loro preziosa opera anche in condizioni difficili pur di permettere agli altri di lavorare al sicuro. Tutti noi dovremmo ricordarcene quando entriamo in un ufficio pulito e ringraziare questi meravigliosi operatori”.

Garantire trasparenza e il rispetto dei diritti dei lavoratori è uno dei principi per cui, più di 20 anni fa, è nato il Consorzio Siena Co.Ge.S e che in tutti questi anni è sempre stato portato avanti con orgoglio.

Per qualsiasi informazione e per conoscere tutti i servizi offerti dalla rete di imprese si può consultare il sito https://www.servizicoges.it/

Contatti: https://www.servizicoges.it/