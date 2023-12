NOVOMATIC Italia continua a investire nella sostenibilità e inaugura un nuovo impianto fotovoltaico

Roma, 5 dicembre 2023 – NOVOMATIC Italia consolida il suo impegno a sostegno dell'ambiente inaugurando un nuovo impianto fotovoltaico presso la sede di Rimini.

L'installazione, che conta più di 600 pannelli solari distribuiti su un'area di oltre 1200 metri quadrati, permette di soddisfare circa il 40% del fabbisogno aziendale con 300 Mwh di energia autoprodotta e del tutto sicura per l'ambiente.

Un risultato nato da un progetto ambizioso, che consente al Gruppo di ridurre i costi relativi all'approvvigionamento energetico, evitando il rilascio di oltre 70 tonnellate di C02 all'anno e assicurando una riduzione delle emissioni pari al 30%.

NOVOMATIC Italia: la sostenibilità come impegno per il futuro

Il nuovo impianto fotovoltaico si inserisce in una strategia che vede NOVOMATIC Italia in prima linea non soltanto nelle innovation technology relative al gioco pubblico, ma anche nel supporto delle questioni ambientali e della sostenibilità.

Una serie di tematiche che, spiega Markus Buechele, Chief Executive Officer di NOVOMATIC Italia, "non sono ormai più il semplice assolvimento di un dovere civico", bensì "un imperativo morale per ciascuno, cittadini e aziende, un patto a tutela delle generazioni future".

Un proposito, quello di puntare verso la sostenibilità, che coinvolge non solo NOVOMATIC Italia, ma tutte le sedi internazionali del Gruppo, oggi impegnate nel raggiungimento dei sei obiettivi ambientali fissati dall'Unione europea e in linea con l'ormai inevitabile processo di transizione ecologica cui tutti siamo chiamati a partecipare.

Tutto ciò integrando nella propria Corporate Responsibility i criteri ESG (Environment, Social, Governance), un’importantissima direttrice di crescita, che individua la sostenibilità come fattore di sviluppo e resilienza e fa sì che tutti gli obiettivi a breve e a lungo termine siano realizzati in aderenza ai più innovativi principi di dedizione, rispetto, sicurezza e responsabilità.

In linea con il percorso ESG, il Gruppo opera con una vision che comprende valori come l'onestà, la moralità, la correttezza, la buona fede, e nel rispetto dei cinque principi cardine della società: responsible entertainment, going green, enjoy working with us, active in the community, always compliant.

Ed è proprio tale percorso a definire in maniera univoca la strategia di sviluppo di NOVOMATIC Italia, delineando con orizzonte in cui l'entertainment e tutto ciò che riguarda il gioco pubblico si evolva in sinergia con quella nuova consapevolezza che pone come base il rispetto dell'ambiente.

Un aspetto confermato anche dal CEO Markus Buechele, certo che le tematiche ESG "possano determinare e descrivere l’orizzonte in cui collocare il nostro essere azienda in Italia, e in tutto il mondo".

L'impegno di NOVOMATIC Italia nella valorizzazione del lavoro e delle persone

NOVOMATIC Italia oggi conta 4.000 dipendenti in Italia e oltre 24.000 collaboratori in tutto il mondo. Forte di un'attività capillare, con una vasta rete di punti vendita sul territorio, gode di una solida posizione finanziaria che nel 2022 ha determinato ricavi superiori a 550 milioni di euro e valori di EBITDA pari a 126,248.

Questo pone NOVOMATIC Italia fra i gruppi più importanti nel settore: un successo che nasce dalla scelta di puntare sulla qualità della propria offerta, ma soprattutto sul talento e sul valore alle persone. Alla base dei risultati della società, c'è infatti l'impegno di tutti i dipendenti, che operano con capacità, passione e dedizione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita fissati dall'azienda.

NOVOMATIC Italia, del resto, opera costantemente per offrire un ambiente di lavoro stabile, sereno e stimolante, che dà accesso a numerose opportunità di crescita professionale. Un ambiente che, tra le altre cose, assicura un perfetto work life balance e che oggi vede il 52% della popolazione aziendale composto da donne.

Naturalmente, il successo dell'azienda va di pari passo alla promozione di uno dei più importanti pilastri strategici del gruppo, l'intrattenimento sostenibile, che si esplica con la sensibilizzazione sulle tematiche relative al gioco responsabile. Un impegno che vede in prima linea proprio il personale, costantemente formato sulle criticità che possono derivare da una scarsa consapevolezza in materia.

Di seguito i link consultabili:

NOVOMATIC Italia: Il nostro percorso ESG

OPUSCOLO dedicato all’impianto fotovoltaico di Rimini

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.novomatic.it/it

Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl per MGvision