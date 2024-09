Andrea Borghi e Emanuela Romano, Investitore Relazionale®: il Bestseller su come costruire relazioni efficaci per business di successo

Milano, 24.09.2024 – Tutti noi sappiamo quanto sia importante coltivare relazioni personali e professionali in ambito commerciale. Peccato che non sia sempre così semplice. La buona notizia è che ci sono persone capaci di investire tempo e risorse nella creazione di legami con i partner giusti, tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano creare nuovi business con i partner giusti e investire nelle relazioni, esce oggi il libro di Andrea Borghi e Emanuela Romano “INVESTITORE RELAZIONALE®. L’Arte Delle Relazioni Personali E Professionali Nell’Era Del Valore” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per costruire delle relazioni durature nel tempo finalizzate a sviluppare business di successo.

“Il nostro libro espone la nostra esperienza nel mondo delle relazioni d'affari, offrendo un condensato di strumenti, successi e sfide superate” afferma Andrea Borghi, autore del libro. “Ogni pagina avvicina a una maggiore consapevolezza del potere delle relazioni, passando dalla solitudine imprenditoriale alla costruzione di un'Impresa Relazionale” aggiunge Emanuela Romano, co-autrice del libro.

Secondo gli autori, è fondamentale adottare un mindset da Investitore Relazionale, ovvero prendersi cura delle relazioni a cui si tiene di più, siano esse personali o professionali, dando loro maggiore fiducia e ascolto. Motivo per il quale, nel libro di Borghi e Romano, viene dato grande spazio e valore alla cultura delle relazioni come parte integrante del business.

“Gli autori credono in un mondo fatto di persone che nella loro vita investono nelle relazioni, creando grazie ad esse, gloriosi business di successo” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Un Investitore Relazionale raggiunge la libertà che solo la ricchezza delle relazioni può dare, ovvero creare nuovi business con i partner giusti e attrarre le persone desiderate nella vita e nel lavoro.”

“Abbiamo deciso di affidarci a Giacomo Bruno perché abbiamo apprezzato sin da subito la sua capacità di aiutare ogni tipo di imprenditore e professionista a raggiungere il sogno di diventare autore di un libro” concludono gli autori. “Abbiamo beneficiato di grande competenza e professionalità da parte dello staff Bruno Editore che ci ha assistito nel corso di tutto l’iter editoriale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3ztarqx

Andrea Borghi, iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari dal 2001, ha lavorato per prestigiose istituzioni nazionali e internazionali. É Executive Director BNI a Torino. Specializzato in marketing referenziale strategico, supporta imprenditori e professionisti per lo sviluppo del business attraverso le relazioni. Grazie alla sua esperienza, basata sulla profonda comprensione delle dinamiche relazionali, crea partnership di successo nella sua vita imprenditoriale, che condivide in convention e percorsi di eccellenza su misura. Il suo motto è: Se non lo fai, non lo sai! Emanuela Romano, avvocato tributarista, si forma lavorando con il padre fiscalista. Un’esperienza nelle esportazioni amplia le sue competenze sui mercati del Middle East. Con la visione acquisita su soft skills e relazioni, lascia la professione specializzandosi nel marketing referenziale strategico, costruendo un’esperienza unica nello sviluppo relazionale del business. Area Director BNI e formatrice, ha sviluppato una profonda comprensione delle dinamiche relazionali, creando partnership di successo che applica alla propria vita imprenditoriale. Il suo motto è: Le Persone prima dei Progetti® Sito web: http://investitorirelazionali.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it