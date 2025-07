Milano, 17 luglio 2025 - Nel cuore della Venezia più autentica, là dove il mercato del pesce di Rialto scandisce ancora oggi il ritmo della città lagunare, si trova l’Antica Trattoria Poste Vecie: un ristorante storico che rappresenta una delle più alte espressioni della tradizione gastronomica veneziana. Più che un semplice locale, è un luogo che custodisce secoli di memoria, trasformando ogni pasto in un’esperienza immersiva tra sapori, architettura e cultura.

Situata in un edificio che un tempo ospitava un ufficio postale della Serenissima, la trattoria si distingue per la sua posizione unica e per l'atmosfera che si respira fin dall’ingresso. Il legame con il contesto urbano non è solo geografico: la vicinanza al mercato del pesce di Rialto si riflette nella filosofia della cucina, che fa della filiera cortissima e della stagionalità il proprio tratto distintivo.

A raccontare l’identità del luogo sono prima di tutto gli ambienti interni: due sale principali – la Sala dei Vizi e la Sala delle Missive – decorate con affreschi attribuiti al pittore Cherubini, caminetti cinquecenteschi ancora funzionanti, lettere d’epoca, monete antiche e bolle di trasporto.

Ogni dettaglio architettonico partecipa alla narrazione di una Venezia che continua a vivere attraverso l’arte dell’accoglienza. Non è un caso che, secondo diverse fonti storiche, persino Giacomo Casanova fosse solito frequentare questi ambienti riservati, dove la cena assumeva il tono di un rituale elegante e seduttivo.

Fulcro dell’esperienza all’Antica Trattoria Poste Vecie, però, è senza dubbio la cucina. Radicata nella tradizione lagunare, la proposta gastronomica rende omaggio a piatti emblematici che conservano l’autenticità dei sapori veneziani.

C’è chi si chiede dove mangiare seppie alla veneziana nel rispetto della ricetta originale, con ingredienti selezionati e preparazioni fedeli alla storia del piatto: la risposta è in un menù che unisce tecnica, stagionalità e memoria.

Non manca poi chi cerca dove mangiare fegato alla veneziana in un contesto che valorizzi sia la qualità della materia prima che l’ambiente. In trattoria, anche questo grande classico viene interpretato con rigore, equilibrio e attenzione al dettaglio. A ciò, naturalmente, si affiancano il baccalà mantecato, la granceola, le ostriche e altre specialità preparate con ingredienti selezionati.

Accanto al menù tradizionale, la trattoria propone un percorso degustazione pensato per offrire un’esperienza completa, in grado di raccontare l’identità gastronomica veneziana attraverso una sequenza armonica di portate. Ogni preparazione è accompagnata da una carta dei vini accuratamente selezionata, dove le etichette locali si intrecciano con i migliori nomi del panorama nazionale.

Durante i mesi più miti, l’esperienza si apre anche all’esterno: un giardino estivo, ricavato in una corte veneziana e ombreggiato da una vite selvatica, accoglie gli ospiti in un contesto riservato, da cui si colgono ancora i suoni e le voci della pescheria.

Con l’arrivo dell’autunno, lo spazio si trasforma in una sala raccolta e riscaldata, mantenendo però il contatto con l’ambiente circostante: una finestra aperta sul mercato del pesce restituisce uno scorcio autentico e vivido della città.

L’offerta dell’Antica Trattoria Poste Vecie non si limita alla ristorazione. Il locale propone servizi su misura pensati per trasformare ogni visita in un’occasione speciale: ricevimenti privati, eventi aziendali, banqueting e catering curati con attenzione sartoriale, oltre a Cooking Class guidate dagli chef del ristorante. Disponibili anche percorsi romantici, personalizzabili in base alle esigenze degli ospiti.

Infine, per chi visita la città in occasione di grandi appuntamenti culturali, come le esposizioni della Biennale o i numerosi eventi internazionali che animano Venezia durante l’anno, la trattoria rappresenta una scelta ideale per concedersi una pausa gastronomica di qualità, lontana dai circuiti più turistici ma perfettamente inserita nel cuore della città. Chi si domanda dove mangiare durante la Mostra del Cinema di Venezia trova in questo luogo la risposta più autentica: una tavola che racconta la città, in ogni dettaglio.

