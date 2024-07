Antonino Laudani, Proteggi La Tua Salute In 35 Ore: il Bestseller su come migliorare la salute grazie alla Contropulsazione Esterna EECP

Milano, 23.07.2024 –Viviamo in un’epoca in cui le malattie cardiovascolari sono tra le principali cause di morte e invalidità nel mondo. La buona notizia è che migliorare la nostra salute e con essa la qualità della vita è possibile.

Per tutti coloro che desiderano migliorare il proprio benessere cardiovascolare ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Antonino Laudani “PROTEGGI LA TUA SALUTE IN 35 ORE. Una Guida alla Contropulsazione Esterna EECP Per La Prevenzione Cardiovascolare E Non Solo”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare significativamente la qualità della propria salute grazie ad un trattamento innovativo basato sulla Contropulsazione Esterna EECP.

“Il mio libro si concentra sul tema della Contropulsazione Esterna (EECP) e sul suo ruolo nel trattamento delle malattie cardiovascolari. Esplora approfonditamente la storia, l’efficacia e le potenziali applicazioni di questa terapia innovativa, offrendo una panoramica completa delle evidenze scientifiche attuali” afferma Antonino Laudani, autore del libro. “Attraverso testimonianze e analisi approfondite, il libro illustra come la EECP possa migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da patologie cardiovascolari, fornendo una prospettiva chiara e accessibile sia ai professionisti medici che al pubblico generale”.

Secondo l’autore, attraverso la divulgazione di informazioni accurate e accessibili sulle potenzialità della contropulsazione esterna migliorata (EECP), sia ai professionisti medici che al pubblico generale si può innescare un processo di consapevolezza e comprensione della tematica. Inoltre, come dimostra Antonino Laudani, combinando un approccio informativo con un impegno attivo nella sensibilizzazione e nell’educazione, si può massimizzare l’impatto del libro e promuovere una maggiore accettazione e adozione della EECP come opzione terapeutica.

“Il libro di Antonino Laudani si propone di diffondere la conoscenza su questa tecnologia terapeutica, evidenziando il suo potenziale nel promuovere la salute cardiovascolare e il benessere complessivo” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “La contropulsazione esterna è davvero un’arma potente per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Motivo per il quale sono certo che un grande numero di persone, non solo i professionisti sanitari, trarranno beneficio dalla lettura di questo manuale”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno durante un corso di formazione a Milano. Da lì ho scoperto che tanti professionisti e imprenditori hanno usufruito dei servizi delle Bruno Editore con ottimi risultati personali e professionali” conclude l’autore. “Inutile dire che affidarmi a questa casa editrice è stata la scelta migliore che potessi fare”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/4b9S0UN

Antonino Laudani è nato a Paternò, in Sicilia, nel novembre del 1958. È laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania. Inizialmente iscritto alla scuola di specializzazione in Psichiatria, ha deciso di interrompere gli studi per intraprendere una carriera nel settore medicale presso una multinazionale americana. Ha scalato i vertici di diverse multinazionali, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, tra cui Presidente mondiale, COO e CEO. Nel 2014 ha scelto di ritornare in Italia per dedicarsi nuovamente alla pratica medica, focalizzandosi su medicina preventiva, antiaging e medicina estetica.Email: antolauda@me.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it